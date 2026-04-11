'ஜனநாயகன்' படம் இணையத்தில் கசிந்ததால் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் - திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் சக்தி சுப்பிரமணியம்
ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்று பெற்று அடுத்த வாரம் படத்தை வெளியிட தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் சக்தி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 11, 2026 at 5:44 PM IST
திருப்பூர்: ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியானதால் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் சக்தி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் சக்தி சுப்பிரமணியம் கூறுகையில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் சட்ட விரோதமாக வெளியானது பெரிய அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதனால் தமிழ்த் திரைப்படத் துறைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த திரைப்படம் 2026-இல் மிகப்பெரிய அளவில் வசூலை பெற்றுத் தரும் படமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு 400 கோடி முதல் 500 கோடி வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே ஓடிடி உரிமம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், பட வெளியீடு தள்ளிப்போனதால் ஓடிடி ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டது. மீண்டும் அதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்தது. அதேபோல திரைப்பட விநியோகஸ்தர்களும் சுமார் 70 கோடி அளவுக்கு படத்தயாரிப்பாளரிடம் பணம் கொடுத்துள்ளனர். அவர்களும் பணத்தை திருப்பி கேட்பார்கள். எப்படி இருந்தாலும் தயாரிப்பாளருக்கு தான் அனைத்து நஷ்டமும் ஏற்படும்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவடைந்த பிறகு ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டை நடத்தும் என எதிர்பார்த்து இருந்தோம். ஜனநாயகன் படத்திற்கு இந்த வாரம் தணிக்கைச் சான்று கிடைத்து, ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி திரைப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்த்து இருந்தோம்.
விடுமுறைக் காலம் என்பதால் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டை நடத்தும் என்றும் எதிர்பார்த்திருந்தோம். ஆனால், படம் தற்பொழுது இணையத்தில் வெளியாகி இருப்பது அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய்யின் முந்தைய திரைப்படங்கள் 100 கோடி ரூபாயை கடந்து வசூல் செய்துள்ளன. அதன் மூலம் திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் கிடைத்தது. இனி இந்த படம் திரையரங்கில் வெளியானாலும் அந்த அளவு வசூலை எட்டுமா? என்பது சந்தேகமே. ஏனென்றால் இந்த திரைப்படத்தை பெரும்பாலானோர் இணையத்தில் பார்த்து விடுவார்கள். இதனால் திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும்.
இந்த இக்கட்டான சூழலில் திரையரங்க உரிமையாளர்கள், திரைப்பட விநியோகிஸ்தர்கள் அனைவரும் இணைந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி திரைப்பட தயாரிப்பாளருக்கு எந்த அளவு உதவ முடியுமோ? அதனை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என தீர்மானித்துள்ளோம். படத்திற்கான தணிக்கைச் சான்று பெற்று அடுத்த வாரம் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை படக்குழுவினர் எடுத்து வருகின்றனர்" எனத் தெரிவித்தார்.