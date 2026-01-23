ETV Bharat / state

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்தது ஏன்? பொதுவில் விளக்கம் அளித்த டிடிவி தினகரன்

திமுக ஆட்சியில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை. சனாதனத்தை ஒழிப்போம் என்ற திமுகவின் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.

மதுராந்தகம் பொதுக் கூட்டத்தில் பேசும் டிடிவி தினகரன்
மதுராந்தகம் பொதுக் கூட்டத்தில் பேசும் டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுராந்தகம்: தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரவே அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்ததாக அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விளக்கம் அளித்தார்.

2026 தமிழக சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் உள்ளிட்ட அனைத்து கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், "இன்று வசந்த பஞ்சமி. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள். வசந்த பஞ்சமி என்பது உலகத்தையே இயக்குகின்ற சக்தியின் ஆற்றலை பெரும் நாள். இந்த நன்னாளில் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்கி மீண்டும் மக்களாட்சியை உருவாக்க வந்திருக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

இந்தியாவை உலக அரங்கில் உயர்ந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறார் பிரதமர். தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடும்ப ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அழைத்ததால் இந்த கூட்டணியில் அமமுக இணைந்தது" என்று அவர் பேசியவுடன், கூட்டத்தில் பெரும் கரவொலி எழுந்தது.

தொடர்ந்து பேசிய டிடிவி தினகரன், "நாங்கள் எல்லாம் புரட்சித் தலைவரின் வழி வந்தவர்கள்; அம்மாவின் (ஜெயலலிதா) தொண்டர்கள் என்பதை எதிரிகள் மறந்துவிட்டார்கள். எங்களுக்குள் சண்டை சச்சரவுகள் இருந்தது உண்மை தான். தமிழ்நாட்டின் நலன் கருதியும், அமமுகவின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டும் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று இந்த கூட்டணிக்கு வந்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் 2021-ல் கைவிட்டு போன அம்மா ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டு வருவோம்.

ஒரு விஷயத்தை எதிர்ப்பதாக இருந்தாலும், ஆதரிப்பதாக இருந்தாலும் உறுதியாக இருப்போம். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நாங்கள் பங்காளிகளாக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மோடி - எம்ஜிஆர் - ஜெயலலிதா ஆட்சியை அமைக்க தற்போது ஒன்று சேர்ந்துள்ளோம்.

இன்று தமிழ்நாடே கொலை மற்றும் கொள்ளை நாடாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் கொலை - கொள்ளை. போதைப்பொருட்களின் ஹப் ஆக தமிழ்நாடு மாறியிருக்கிறது. இன்று அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் போராடி வருகின்றனர். இந்த மக்கள் விரோத ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும். உதயநிதி ஸ்டாலினை முதல்வராக மு.க. ஸ்டாலின் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதனை முறியடிப்போம்" என்று அவர் பேசினார்.

திமுக பூஜ்ஜிய அரசு

தொடர்ந்து பேசிய பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், "2047-ல் வல்லரசு நாடாக இந்தியா மாறும். இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்பார். ஊழல் திமுக ஆட்சியை விரட்டி அடிப்போம். திமுக ஆட்சியின் முடிவுக்கு தொடக்கம் இந்த பொதுக் கூட்டம்.

திமுக அரசு என்றாலே பூஜ்ஜிய நிர்வாகம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் பூஜ்ஜியம். புதிய மாவட்டங்கள் பூஜ்ஜியம். புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் பூஜ்ஜியம். நியமிக்கப்பட்ட பேராசிரியர்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம்.

நேர்மையில்லாத, தகுதியில்லாத திமுக ஆட்சியை துரத்தி அடிக்க வேண்டும். ஊழல் என்றாலே அதற்கு மறுபெயர் திமுக. மணல் கொள்ளையில் 4750 கோடி ரூபாய் ஊழல், நகராட்சி நிர்வாக துறையில் ரூ.888 கோடி ஊழல், அதே துறையில் பணியிட மாற்றத்தில் நடந்த ஊழல் ரூ.366 கோடி, டாஸ்மாக் வரி ஏய்ப்பு ஊழல் ரூ.1,82,000 கோடி, கனிமவள ஊழல் 2500 கோடி ரூபாய், நெல் கொள்முதல் ஊழல் 1720 கோடி ரூபாய்.

இப்படி கடந்த நாலே முக்கால் ஆண்டுகளில் மொத்தம் 6,00,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஊழல் செய்த திமுக ஆட்சியை துரத்தி அடிக்க வேண்டும். கடந்த தேர்தலின்போது அளித்த 505 வாக்குறுதிகளில் 66-ஐ மட்டுமே திமுக நிறைவேற்றியுள்ளது. இதன் சதவீத மதிப்பு 13 மட்டுமே. எனவே, திமுக பெற்ற மதிப்பெண் 13 மட்டுமே. எனவே, திமுகவை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர விடக்கூடாது.

நீட் தேர்வு ரத்து, கல்விக் கடன் ரத்து, விவசாயக் கடன் ரத்து போன்ற வாக்குறுதிகள் என்ன ஆகின? முதலீடுகளை பெற்றதிலும் பொய்யான தகவல்களை தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்து வருகிறது" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டினார்.

திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும்

முன்னதாக, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார். அப்போது அவர், "இது பொதுக்கூட்டம் அல்ல - மாநாடு. மதுராந்தகத்தில் தற்போது கூடியுள்ள கூட்டம் திமுகவின் ஆட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் கூட்டம். மோடி சென்னை வந்த நிலையில், சூரியனே இல்லை.

இந்த தேர்தலில் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவோம். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் உறுதி. அதற்கான வேலைகளை மோடியும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் பார்த்துக் கொள்வார்கள். நமது ஒரே வேலை, வரும் தேர்தலில் ஒற்றுமையாக இருப்பது மட்டுமே.

திமுக ஆட்சியில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை. சனாதனத்தை ஒழிப்போம் என்ற திமுகவின் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். கடந்த 11 ஆண்டுகளில் 14 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கியவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி" என்று நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.

TAGGED:

ANBUMANI RAMADOSS
NAINAR NAGENDRAN
மதுராந்தகம் பொதுக்கூட்டம்
PM MODI
TTV DINAKARAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.