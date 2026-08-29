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சாராயக்கடையில் சீரழியாத இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டால் சீரழிகிறார்களா? பேரவையில் த.வெ.க கருத்துக்கு வலுக்கும் கண்டனம்

தமிழர்களின் அடையாளத்தை அழித்துவிட்டு தமிழ்நாட்டை வளர்க்க முடியாது. தமிழர்களின் பண்பாட்டை இழிவுபடுத்திவிட்டு தமிழர்களுக்கு நல்லாட்சி தர முடியாது என தவெக அரசை சீமான் சாடியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (Seeman Youtube Official)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 10:10 AM IST

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சென்னை: த.வெ.க எம்.எல்.ஏவின் கருத்துக்கு, "தமிழ்நாட்டில் தெருக்கு தெரு இருக்கும் சாராயக்கடைக்கு சென்று மது அருந்தும் இளைஞர்கள் சீரழியவில்லையா? அலங்காநல்லூர் வாடிவாசலில் காளையைத் தழுவி வீரத்தைக் காட்டும் இளைஞர்கள்தான் சீரழிகிறார்களா?" என சீமான் எதிர்வினையாற்றியுள்ளார்.

வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 28) நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் வீட்டு வசதித்துறையின் மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தில் உரையாற்றிய சோழவந்தான் த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக பேசியது சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

இளைஞர்களை சீரழிக்கும் ஜல்லிக்கட்டு

சட்டப்பேரவையில் அவர் பேசியபோது, “இளைஞர்களை சீரழிக்கும் ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்திற்கு அவ்வளவு பணம் செலவழிக்க தேவையில்லை. அதற்கு மாறாக மற்ற திட்டங்களுக்கு செலவழிக்கலாம்” என்று தெரிவித்தார்.

அதற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமாரும், “ஜல்லிக்கட்டு பாரம்பரியமாக எப்படி நடந்ததோ, அதே வழக்கத்தில் தான் செய்ய வேண்டுமென அனைவரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் பயன்பாட்டில் இல்லை. அதை யாரும் பெருமையாகவும் கருதவில்லை” என்றார்.

இதனை மறுத்து பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ வேலு, “தமிழர்களின் அடையாளம் தான் ஜல்லிக்கட்டு. இதனை விளையாடும் இளைஞர்கள் மைதானம் தேவை என்று எங்களிடம் கோரிக்கை வைத்தார்கள். அதை கருத்தில்கொண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜல்லிக்கட்டுக்கென்று ஒரு அரங்கத்தை அமைத்தார்” என்றார்.

இளைஞர்கள் சீரழிவது மதுவாலா? ஜல்லிக்கட்டாலா?

இந்நிலையில், த.வெ.க எம்.எல்.ஏ கருப்பையாவின் கருத்துக்கு நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அவருடைய எக்ஸ் பதிவில், “தமிழர்களின் பல்லாயிரம் ஆண்டுகாலப் பண்பாட்டு அடையாளமாகவும், வீரத்தின் வெளிப்பாடாகவும், நாட்டு மாடுகளைக் காக்கும் மரபின் நீட்சியாகவும் திகழும் ஏறுதழுவுதல் எனும் ஜல்லிக்கட்டு, இளைஞர்களைச் சீரழிக்கும் விளையாட்டு என்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையிலேயே சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா பேசியிருப்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.

சர்க்கரை ஆலைக்கு நிதி கேட்டுப் பெறுவதற்காக ஜல்லிக்கட்டை இழிவுபடுத்தி பேச வேண்டிய தேவை என்ன? தமிழ்நாட்டு தெருக்கு தெரு இருக்கும் சாராயக்கடைக்கு சென்று மது அருந்தும் இளைஞர்கள் சீரழியவில்லையா? அலங்காநல்லூர் வாடிவாசலில் காளையைத் தழுவி வீரத்தைக் காட்டும் இளைஞர்கள்தான் சீரழிகிறார்களா?

சாராயக்கடைக்கு அரசு இடம் கொடுத்தால் அது வருவாய்; ஜல்லிக்கட்டுக்கு அரசு இடம் கொடுத்தால் அது வீண் செலவா? எப்படிபட்ட மோசமான பார்வை இது?

ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு மட்டுமல்ல. அது தமிழர்களின் வேளாண்மையோடும், கால்நடை வளர்ப்போடும், நாட்டு மாட்டு இனங்களின் பாதுகாப்போடும், கிராமியப் பொருளாதாரத்தோடும் பின்னிப் பிணைந்த வாழ்வியல் பண்பாடு. மண்ணின் வரலாற்றை உணராமல், “இளைஞர்களைச் சீரழிக்கும் ஜல்லிக்கட்டு” என்று பேசுவது அறியாமையின் உச்சமல்லவா? அதுவும் உலகமே அறிந்த அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டைத் தனது தொகுதிக்குள் கொண்டிருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினரிடமிருந்தே இப்படியொரு கருத்து வருவது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.

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எனவே, சட்டப்பேரவையில் பேசிய சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா தனது கருத்தை உடனடியாகத் திரும்பப்பெற்று, தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

த.வெ.க நிலைபாடு இதுதானா?

அதேபோல், டி.ஆர்.பி ராஜாவும், “தமிழர் பண்பாட்டின் அடையாளமாகவும், நமது இளைஞர்களின் உணர்வோடு கலந்த பாரம்பரியமாகவும் இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டை இப்போது “இளைஞர்களைச் சீரழிக்கும் ஒன்று” என்று சித்தரிக்கத் தொடங்கிவிட்டார்களா? ஜல்லிக்கட்டு இளைஞர்களைச் சீரழிக்கிறது என்பதுதான் தவெகவின் நிலைப்பாடா?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகேயுள்ள கீழக்கரை கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் அமைக்கப்பட்டது. அதற்கு கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறு தழுவுதல் அரங்கம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மைதானத்தில் ஒரே நேரத்தில் சுமார் 5 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து ஜல்லிக்கட்டை கண்டுகளிக்க முடியும். இந்நிலையில் இந்த மைதானம் குறித்து தவெக எம்.எல்.ஏ பேசியிருப்பது தற்போது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

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