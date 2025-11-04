SIR-ஐ வரவேற்கிறோம் ஆனால்..கிருஷ்ணசாமி வைக்கும் வேண்டுகோள் என்ன?
கடந்த முறை தேர்தலின்போது குறிப்பிட்ட சமூகங்களை சேர்ந்தவர்களின் பெயர்கள் மொத்தமாக நீக்கப்பட்து. இந்த முறையும் அதுபோல நடந்துவிடக் கூடாது என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் டாக்டர். கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 4, 2025 at 10:26 AM IST
தூத்துக்குடி: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகளை வரவேற்கிறோம் ஆனால் அது நேர்மையான முறையில் நடைபெறுவது அவசியம் என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் டாக்டர். கிருஷ்ணசாமி கூறியுள்ளார்.
புதிய தமிழகம் கட்சி நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைவர் டாக்டர். கிருஷ்ணசாமி முன்னிலையில் கோவில்பட்டியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்குப் பின் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "கடந்த 6 மாதங்களாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமங்கள்தோறும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறேன். பல இடங்களில் அடிப்படை வசதிகூட இல்லாமல் மக்கள் தவிர்க்கின்றனர். மக்களுக்குள் எந்த பாகுபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது. அனைவருக்கும் அடிப்படை வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும், இதனை வலியுறுத்தி முதற்கட்டமாக நவ.20ஆம் தேதி திருநெல்வேலியில் எனது தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது," என்றார்.
தொடர்ந்து கோவையில் மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கேட்டதற்கு, “தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆட்சியாளர்களுக்கு இருக்கிறது. ஆனால், கடந்த நான்கரை ஆண்டுக்காலத்தில் இதுபோன்று பல சம்பவங்கள் நடந்துவிட்டன. இந்த சம்பவம் கண்டனத்துக்குரியது. குற்றம் செய்பவர்களுக்கு சட்டத்தை பார்த்தால் பயம் வர வேண்டும். காவல்துறை முன்னெச்சரிக்கையுடன் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த சம்பவம் தமிழக மக்களுக்கே தலைகுனிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவமாகும். இதில் குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்," என்றார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி குறித்து கேள்வி எழுப்பியபோது, "நவ.4 ஆம் தேதி முதல் டிச.4ஆம் தேதிக்குள் பல கோடி வாக்காளர்களின் அனைத்து தரவுகளையும் சரிபார்த்து எப்படி இந்த பட்டியல் தயாரிக்கப்படும் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. திமுக வழக்கு தொடுப்பதாகக் கூறுவது அவர்களது நிலைப்பாடு. ஆனால், வாக்காளர் பட்டியல் சீர்த்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதில் எங்களுக்கு மாற்றுக் கருத்தில்லை. அதனை குறைபாடு இல்லாமல் நடத்த வேண்டும் என்பது தான் எங்களது வேண்டுகோள். கடந்த முறை தேர்தலின்போது குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களின் பெயர்கள் மொத்தமாக நீக்கப்பட்டது. அதுபோல், இந்த முறையும் நடந்துவிடக்கூடாது என்பதுதான் எங்களது கோரிக்கை” என்றார்.
மேலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து பேசிய அவர், "2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பின்னர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்க வேண்டும். இந்த ஆட்சியில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் திருப்திகரமாக இல்லை. இலவச பேருந்து, மகளிர் உரிமைத்தொகை என விளம்பர அரசாக இருக்கும் திமுக திரும்ப ஆட்சியில் அமர முடியாது" என்று கிருஷ்ணசாமி கூறினார்.