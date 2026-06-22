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வேளச்சேரியில் வெள்ளப்பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு அரசு அதிகாரிகளே பொறுப்பு - பசுமைத் தீர்ப்பாயம் எச்சரிக்கை

வேளச்சேரியில் வெள்ளப்பாதிப்புகளை தடுப்பது தொடர்பாக இதுவரை எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை. மாறாக, நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்தவர்களுக்கு பட்டா மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம்
தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 9:21 PM IST

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சென்னை: அரசு தான் மாறியுள்ளது, அரசு அதிகாரிகள் மாறவில்லையே எனக் குறிப்பிட்டுள்ள பசுமைத் தீர்ப்பாயம், இந்த ஆண்டு பருவமழையின்போது வெள்ளப்பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு அரசு அதிகாரிகள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

வேளச்சேரி ஏரியை ஆக்கிரமித்துள்ள ஆக்கிரமிப்பு கட்டுமானங்களை அகற்றக்கோரி, வேளச்சேரி ஏரி பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் துணைத் தலைவர் குமாரதாசன் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கை அடிப்படையாக வைத்து தென் மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்திருந்தது.

அதன்படி, இந்த வழக்கு நீதிபதி புஷ்பா சத்தியநாராயணா, தொழில் நுட்பத்துறை நிபுணர் பிரசாந்த ஹர்கவா ஆகியோரின் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அரசு தரப்பில், “கூடுதல் அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதற்காக கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. மேலும் புதிய அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள், எடுக்க உள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வேண்டும்” என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கு கடந்த 2020-ம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் வேளச்சேரி வெள்ளப்பாதிப்புகள் தடுப்பது தொடர்பாக இதுவரை எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை. மாறாக நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்தவர்களுக்கு பட்டா மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாக” நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

மேலும், “தற்போது அரசு வேண்டுமானால் மாறியிருக்கலாம், ஆனால் அரசு அதிகாரிகள் யாரும் மாறவில்லையே” என குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், “இந்தாண்டும் வேளச்சேரியில் வெள்ளப்பாதிப்புகள் உருவானால், அதற்கு அரசு சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த பிரச்சனையை மிகத் தீவிரமானதாகக் கருதி விசாரிக்க நேரிடும்” என தீர்ப்பாய நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.

தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், வேளச்சேரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை, வீட்டுவசதி வாரியம் மற்றும் குடிசை மாற்று வாரியம் என அரசு சார்ந்த துறைகள் தான் அதிகமாக ஆக்கிரமித்திருப்பதாகவும், 225 ஏக்கர் பரப்பிலிருந்த வேளச்சேரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் ஆக்கிரமிப்புகளால் 50 ஏக்கராகக் குறுகிவிட்டதாகவும், அப்படிப் பார்த்தால் அரசு'தான் அந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் எனவும் தெரிவித்தனர்.

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மேலும், நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளால் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு நிவாரண நிதி கோரும் அரசு, அதைத் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கையை ஏன் எடுப்பதில்லை? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், சென்னை ரேஸ் கிளப்பை அழகுபடுத்தும் குளமாக மாற்றாமல் வெள்ளப்பாதிப்பை தடுக்கும் ஏரியாக மாற்ற வேண்டும். மாமன்னர் அசோகருக்கு பின் யாரும் ஏரிகளை உருவாக்கவில்லை. அதனால் ஏரிகளை உருவாக்கி இந்த அரசு வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கலாமே எனவும் யோசனை தெரிவித்தனர்.

வேளச்சேரி ஏரியை மீட்டெடுக்கும் வகையில், அதன் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் எங்கு தொடங்கி, எங்கு வரை இருந்தன. அதன் நீள - அகலங்கள் மற்றும் ஆழம் எவ்வளவு? இருந்தன என்பது குறித்தும், அங்கு இருக்கும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றியது குறித்தும் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீர்வளத்துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை ஜூலை 28-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

TAGGED:

VELACHERY LAKE ENCROACHMENT
VELACHERY INUNDATION
வேளச்சேரி ஏரி ஆக்கிரமிப்பு
பசுமைத் தீர்ப்பாயம்
NGT ON VELACHERY INUNDATION

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