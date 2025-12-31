மர்மமான முறையில் வழக்கறிஞர் உயிரிழப்பு: மகனிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை
வீட்டின் கழிவறையில் மர்மமான முறையில் அரசு வழக்கறிஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : December 31, 2025 at 8:41 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் அருகே கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர், தனது வீட்டின் கழிவறையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்தார். இதுகுறித்து அவரது மகனிடம் ஆறுமுகநேரி போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகநேரி கனியாளர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன்(56). இவர் தூத்துக்குடி கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞராக இருந்து வருகிறார். இவரது மனைவி சொர்ணம். இவர் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்கு 11 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் பாலகிருத்திக் என்ற மகன் உள்ளார்.
இவர்கள் இருவருக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கணவரும் மனைவியும் தனியாக வசித்து வருகின்றனர். மகன் கிருத்திக் இருவரின் வீட்டிற்கும் மாறி மாறி சென்று வருவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியூர் சென்ற மகன் இன்று காலை (டிச 31) தந்தையின் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது வீட்டில் உள்ள சில பொருட்கள் உடைந்து வெளியே கிடந்துள்ளது. அப்போது, வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தபோது பாலகிருத்திக்கிற்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
|இதையும் படிங்க: அதிமுகவினரின் ஒரு வாக்கு கூட விடுபட்டு விட கூடாது - மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுரை
மர்மமான முறையில் தந்தை கழிவறையில் இறந்து கிடந்தை பார்த்து அதிர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதையடுத்து உடனடியாக அவர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த திருச்செந்தூர் டி.எஸ்.பி மகேஷ்குமார் மற்றும் ஆறுமுகநேரி போலீசார் இறந்த நிலையில் கிடந்த கண்ணனின் உடலை மீட்டனர். தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில், தந்தை கண்ணனிடம் மகன் பாலகிருத்திக் அவ்வப்போதும் பணம் பெற்றுக் கொள்ள மட்டுமே வருவதாக தெரிகிறது. மேலும், கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு தந்தையிடம் சண்டையிட்டு பொருளை போட்டு உடைத்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த போலீசார் தொடர்ந்து அவரது மகனிடமும் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.