சட்டப் படிப்பு சேர்க்கை: ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை வழங்கிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
கலந்தாய்வில் இடங்களை ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் நாளை (ஜூன் 23) முதல் ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : June 22, 2026 at 11:11 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உள்ள சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி மற்றும் இணைவு பெற்ற 21 சட்டக் கல்லூரியில் உள்ள ஐந்தாண்டு சட்டப் படிப்பில் இடங்களை தேர்வு செய்தவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டு ஆணையை எரிசக்தி வளங்கள் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று வழங்கினார்.
தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் சீர்மிகு சட்டப் பள்ளியில் கற்பிக்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த ஐந்தாண்டு சட்டப் படிப்பான பிஏ எல்எல்பி (BA LLB), பிபிஏ எல்எல்பி (BBA LLB), பிகாம் எல்எல்பி (B.Com LLB), பிசிஏ எல்எல்பி ஹானர்ஸ் (BCA LLB Hons) ஆகிய பாடப்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றிலும் தலா 156 இடங்கள் என மொத்தம் 624 இடங்கள் உள்ளன.
அதேபோல் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் 15 அரசு சட்டக் கல்லூரிகளில் பிஏ எல்எல்பி பாடப்பிரிவில் 2 ஆயிரத்து 332 இடங்களும், 11 தனியார் சட்டக் கல்லூரிகளில் 897 இடங்களும் உள்ளன.
இந்த இடங்களுக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை கடந்த மே 14 ஆம் தேதி அன்று தொடங்கியது. மேலும், அது ஜூன் 5 வரை நடைபெற்றது. இதில், ஆன்லைன் மூலம் சீர்மிகு சட்டப்பள்ளியில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பித்த 6 ஆயிரத்து 480 மாணவர்களும், பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பு பெற்ற 21 சட்டக் கல்லூரியில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பித்த 15 ஆயிரத்து 997 மாணவர்களும் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
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அவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல், மதிப்பெண் அடிப்படையில் கட்-ஆஃப் (Cut-off) மதிப்பெண்கள் ஜூன் மாதம் 17 ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட்டன. அதன் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வும் நடத்தப்பட்டது. அதில், இடங்களை தேர்வு செய்தவர்களுக்கு எரிசக்தி வளங்கள் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை இன்று (ஜூன் 22) வழங்கினார்.
மேலும், கலந்தாய்வில் இடங்களை ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் நாளை (ஜூன் 23) முதல் ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.