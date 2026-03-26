சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதா? அமைச்சர் சேகர்பாபு காட்டம்

திமுக ஆட்சியில் ஜாதி மத மோதல் இல்லை; திமுக ஆட்சியில் குட்கா வழக்கில் எந்த அமைச்சரும் சிக்கவில்லை என்று அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு
அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 26, 2026 at 3:57 PM IST

சென்னை: சட்டம்- ஒழுங்கு குறித்து பேசுவதற்கு எள்ளளவும் தகுதியில்லாதவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்று அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை எழும்பூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு, "பாஜக பிரித்துக் கொடுத்த தொகுதிப் பங்கீட்டை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் வாசித்துவிட்டு நேரடியாக பாஜக போட்டியிடும் மயிலாப்பூரில் தனது பிரச்சாரத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி உள்ளார். அதிமுகதான் அந்த கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குகிறது என்று அறைக்கூவல்விட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி. கரோனா காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த எடப்பாடி வீதிக்கு வரவில்லை. அன்றும் வீதியில் இறங்கி மக்களுக்கு உணவு, உடைகளையும் வழங்கியவர் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் தான். கரோனா காலத்தில் ரூபாய் 1000 கொடுத்து நழுவியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "திமுக ஆட்சியில் வடசென்னையில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. தனியார் பள்ளிக்கு நிகராக சென்னையில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள் திமுக ஆட்சியில் கட்டப்பட்டுள்ளன. சென்னையை வாடாத சென்னையாக மாற்றிய பெருமை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினையே சேரும். திமுக ஆட்சி அமைந்து 1,479 கிலோ மீட்டர் அளவிற்கு மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தது திமுக ஆட்சித்தான்.

அதிமுக ஆட்சியில் சிறிய அளவில் மழை பெய்த போதிலும், சென்னை தத்தளித்தது. திமுக ஆட்சி அமைந்து ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டதாலும், மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டதாலும் பெரும் மழைக்கும் சென்னை தத்தளிக்காத சூழ்நிலையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்படுத்தினார். நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய மத்திய அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஏதேனும் அழுத்தம் கொடுத்தாரா? மத்திய அரசு உயர்த்தும் விலை உயர்வுகளைக் கண்டுகொள்ளாமல் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் ஒரு சில சம்பவங்களை குறிப்பிட்டு விலைவாசி உயர்வை எடப்பாடி பழனிசாமி காரணம் காட்டுகிறார்" என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சித்தார்.

மேலும், "எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று பேசியது புலம்பலின் முழு வடிவம் ஆகும். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களின் நகலை தான் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையாக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டு இருக்கிறார். திமுக கூட்டணி அமித் ஷாவின் அடிமை கூட்டணி அல்ல; திமுக கூட்டணி கொள்கை கூட்டணி; சித்தாந்த கூட்டணி; தொடர்ந்து வெற்றிகளைக் கொடுத்து வரக்கூடிய கூட்டணி மதவாத கூட்டணி அல்ல; திமுக கூட்டணி மனிதநேய கூட்டணியாக உள்ளது.

சட்டம்- ஒழுங்கு பற்றி பேச தகுதி இல்லாதவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. தூத்துக்குடியில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தைத் தெரியாது என்று கூறியவர் தான் இன்றைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. திமுக ஆட்சியில் ஜாதி மத மோதல் இல்லை; திமுக ஆட்சியில் குட்கா வழக்கில் எந்த அமைச்சரும் சிக்கவில்லை, சட்டம்- ஒழுங்கு பற்றி பேச எள்ளளவும் தகுதியில்லாதவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. பெண்களுக்கு முழு பாதுகாப்பான மாநிலம் தமிழ்நாடு.

வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் மக்கள் தகுந்த பதிலடியைக் கொடுப்பார்கள்; சென்னையில் 14 இடங்களில் முதலமைச்சர் படைப்பகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு காலத்தில் மாநகராட்சிப் பள்ளிகள் வறுமையின் குறியீடாக இருந்தது. தற்போது பெருமையின் குறியீடாக அவை மாறி உள்ளன" என்று சேகர்பாபு கூறினார்.

"பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிடப் போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளதே?" என்ற கேள்விக்கு "கண்ணுக்கு எட்டிய தூரத்தில் எங்களுக்கு எதிரிகள் கிடையாது"; மக்களோடு மக்களாக இருப்பவர்களை மக்கள் விரும்புவார்களா? அல்லது எப்போதாவது விருந்தினர் போல வந்துச் செல்பவர்களை மக்கள் விரும்புவார்களா? என்று அமைச்சர் பதில் கேள்வி எழுப்பினார்.

"எந்த கட்சியிலும் பாக முகவர்களை முழுவதுமாக நியமிக்கவில்லை, தரைப்படை, காளான்படை குதிரைப்படை அனைத்தையும் தயார் செய்து தேர்தல் களத்திற்கு தயாராக வைத்துள்ளோம்; தேர்தல் பணிக்கு என்ற ஒரு சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் திமுகவுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும். செங்கோட்டையன் போன்றவர்களை நடுரோட்டில் நிற்க வைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. திமுகவை நம்பி வந்தவர்கள் யாரும் நம்பி கெட்டவர்கள் இல்லை. விரும்பாத மொழி யார் மீது திணிக்கப்பட்டாலும் அதனை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உறுதியாக எதிர்ப்பார்" என்று அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

