ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள்: வாழ்த்து தெரிவித்தவர்களுக்கு லதா ரஜினிகாந்த் நன்றி
நடிகர் ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்கள் கேக் வெட்டி பிறந்தநாளை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
Published : December 12, 2025 at 2:56 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாளுக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருந்து நன்றி தெரிவித்த அனைத்து ரசிகர்கள் மற்றும் கடந்த 50 வருடமாக தங்களுடன் பயணிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் லதா ரஜினிகாந்த் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது 75-வது பிறந்தாளை இன்று கொண்டாடி வருகிறார். அவருக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ரசிகர்கள் அவருக்கு கேக் வெட்டி பிறந்த நாளை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். பிறந்தநாளில் ரசிகர்களுக்கு விருந்து அளிக்கும் விதமாக அவர் நடித்து சூப்பர் ஹிட் படமான ‘படையப்பா’ இன்று ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பில் இருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அங்கேயே தனது பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளார்.
இது தொடர்பான வீடியோவை ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை தயாரித்து வரும் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை போயஸ் கார்டன் பகுதியில் அமைந்துள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் இல்லத்தின் முன்பாக, அவரது ரசிகர்கள் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு முன்னரே அவரின் புகைப்படம் பதித்த கேக்கை வெட்டி விமர்சையாக கொண்டாடினர். அப்பகுதி முழுவதும் ரஜினிகாந்திற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்து சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ள ‘படையப்பா’ திரைப்படத்தை, ரஜினிகாந்த மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் திரையரங்கிற்கு சென்று பார்த்துள்ளார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “ரஜினிகாந்த் பிறந்த நாளுக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருந்து நன்றி தெரிவித்த அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் நன்றி. கடந்த 50 வருடமாக எங்களுடன் பயணிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
இன்று படையப்பா திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. நான் பாதி படம் பார்த்து விட்டு வருகிறேன். நான் அவரை (ரஜினிகாந்த்) சந்திக்க செல்வதால் முழு படத்தையும் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. படம் பார்க்கும் அவரது ரசிகர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான முறையில் வீடு செல்ல வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.