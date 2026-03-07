ETV Bharat / state

திருமண வாழ்வு என்பது இரண்டு மனங்களின் அன்பைப் பொறுத்து அமையும்: லதா ரஜினிகாந்த்

ஒரு வீட்டில் கணவனின் துணை இல்லாமல் ஒரு பெண்ணால் எதையும் செய்ய முடியாது என லதா ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

லதா ரஜினிகாந்த்
லதா ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamilnadu)
சென்னை: கணவன் - மனைவி உறவு என்பது இரண்டு மனங்களின் ஆத்மார்த்தமான அன்பை பொறுத்தது என லதா ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

லதா ரஜினிகாந்த் ஸ்ரீ தயா அறக்கட்டளையின் 'பாரத் சேவா - பாரத் மார்க்கெட்' திட்டத்தின் ஓராண்டு நிறைவு விழா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர், கிராமங்களுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்டுள்ள மக்கள் மேடை என்னும் திட்டத்தின் அறிமுக விழா நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் கலந்து கொண்டு பாரத் சேவா பாரத் மார்க்கெட் விற்பனை அங்காடிகளையும், மக்கள் மேடை திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினார்.

பின்னர் மேடையில் பேசிய லதா ரஜினிகாந்த், ”நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு பாரத் சேவாவாக இத்திட்டம் தொடங்கியது. தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 42 மாவட்டங்களிலும், 234 தொகுதிகளிலும் ’பாரத் சேவா’ உறுப்பினர்களும், மக்கள் மேடை உறுப்பினர்களும் கிராமப்புற உள்ளூர் நலன்களுக்காக தொண்டு செய்வார்கள்” என்றார்.

234 தொகுதிகளிலும், அரசியல் சார்ந்த பிரச்சாரங்கள் செய்வீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த லதா ரஜினிகாந்த், ”அரசியல் என்ற வார்த்தையை பலர் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். இந்த அமைப்பில் இருப்பவர்கள் உள்ளூர் சார்ந்த தலைவர்களாக இருப்பார்கள். தலைமை என்பது ஒரு பண்பு” என்று கூறினார்.

60 வயது கடந்தும் ஒரு பெண்ணாக சமூக சேவை செய்வதற்கு குடும்பத்தின் துணை பற்றிய கேள்விக்கு, ”ஒரு வீட்டில் கணவனின் துணை இல்லாமல் ஒரு பெண்ணால் எதையும் செய்ய முடியாது. சகோதரர்கள், குழந்தைகள், பேரக்குழந்தைகள் என அனைவரின் ஒத்துழைப்போடு தான் ஒரு பெண் சாதிக்க முடியும்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: 2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| மன வலிமை அவசியம் - தடைகளை வெற்று சாதனை படைத்த ‘பத்மஸ்ரீ’ ஷோவனா நாராயண்

45 ஆண்டு காலமாக கணவன், மனைவி உறவில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த லதா ரஜினிகாந்த், ”ஒவ்வொருவரின் மனப்பான்மையும், சூழலையும் பொறுத்தது. மேலும் முந்தைய காலகட்டத்தில் பல சிக்கல்களை சமாளித்து, இணைந்து வாழ்பவர்களை நினைத்து மகிழ்ச்சியாகவும், பிரிந்து வாழ்பவர்கள் இணைய வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்கிறேன். இரண்டு மனங்களின் ஆத்மார்த்த அன்பை பொறுத்தது. மேலும் பெண்கள் அனைவரும் தனது திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் சக்தியை அவர்களுக்கு கொடுக்க தான் இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன்” என கூறினார்.

