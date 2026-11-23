பூலாம்பாடியில் கி.பி 10-12 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சோழர் கால ஐயனார் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு
பூலாம்பாடியின் தொன்மைக்குச் சான்றாக விளங்கும் இந்த ஐயனாரை மழை வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்க உடனடியாக ஒரு நிழற்குடை அல்லது சிற்றாலயம் அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
Published : November 23, 2026 at 1:05 PM IST
பெரம்பலூர்: பூலாம்பாடியில் நடைபெற்ற கள ஆய்வில் சோழர் கால ஐயனார் சிற்பம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த சிற்பம் கி.பி 10 -12 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என வரலாற்று ஆய்வாளர் முனைவர் ம. செல்வபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் பரவலாக வழிபடப்படும் ஒரு பழமையான காவல் தெய்வம் ஐயனார். பெரும்பாலான ஊர்களில் நீர்நிலைகள், வயல்வெளிகள் மற்றும் வனப் பகுதிகளில் ஐயனார் கோயில்கள் அமைந்திருக்கின்றன. பொதுவாக, ஐயனார் கோயில்களில் பரிவார தெய்வங்கள், குதிரை, யானை ஆகியவற்றின் சுடுமண் அல்லது சுதைச் சிற்பங்களும், ஈட்டி, சூலம், அரிவாள் போன்ற ஆயுதங்களும் காணப்படுகின்றன.
ஏற்கனவே தமிழகத்தில் ஐயனார் கோயில்கள், அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலக் கொடைகள் குறித்த ஏராளமான கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மேலும், வழிபாடின்றி வயல்வெளிகளிலும் காட்டுப் பகுதிகளிலும் தனித்த ஐயனார் சிற்பங்கள் ஆங்காங்கே தொடர்ந்து கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் வரலாற்று ஆய்வாளர் முனைவர் ம. செல்வபாண்டியன், பூலாம்பாடி பகுதியில் கள ஆய்வினை மேற்கொண்ட போது பிற்சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்த ஐயனார் சிற்பம் ஒன்றைக் கண்டறிந்துள்ளார். இந்த சிற்பம் குறிப்பாக கி. பி. 10-12ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பூலாம்பாடி ஐயனார்
ஐயனார் சிற்பம் கண்டறியப்பட்டது குறித்து அவர் கூறுகையில், "பெரம்பலூர் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை வட்டத்திலுள்ள பூலாம்பாடி கிராமத்தில், அரும்பாவூர் - பூலாம்பாடி சாலையின் தென்புறத்தில் தனி நபர் ஒருவருக்கு சொந்தமான வயல்வெளியில் ஐயனார் சிற்பம் கிடைத்தது.
68 செ.மீ உயரமும் 51 செ.மீ அகலமும் கொண்ட இந்த சிற்பமானது அமர்ந்த நிலையில் - உத்குடி ஆசனத்தில் உள்ளது. தலைப் பகுதியில் மகர பூரிமத்துடனான ஜடாபாரம், நெற்றிப்பட்டம், காதுகளில் பனையோலைக் குண்டலங்கள், வலது கரத்தில் செண்டாயுதம், இடது கரத்தில் தண்ட ஹஸ்தம் போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளன.
கழுத்தில் சரப்பளி, சரிந்த தோள் மீது மாலை, பிரம்ம முடிச்சுடன் உபவீதம், உதர பந்தம், கால்களில் வீரக் கழல்கள், பராமரிப்பற்ற நிலையில் முகமும் உடல் பகுதிகளும் சிதைந்து காணப்படுகின்றன.
இந்த சிற்பம் வழிபாட்டில் இல்லை என்பதை இதற்கு அணிவிக்கப்பட்டுள்ள பழந்துணியும் எண்ணெய் காணாத அகல் விளக்கும் உணர்த்துகின்றன. இந்த ஐயனார் சிற்பத்தின் அருகே ஒரு பெண் சிற்பம் உள்ளது. அது 68 செ.மீ உயரமும், 51 செ.மீ அகலமும் கொண்டதாக உள்ளது.
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எனவே, இந்த பகுதியில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு ஐயனார் கோயில் இருந்திருக்க வேண்டும். காலப் போக்கில் வழிபாடின்றி கோயில் சிதைந்து விளைநிலமாக மாறியிருக்கலாம். அப்போது வழிபாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்ட சிற்பமாக இது இருக்கக்கூடும். அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள பெண் சிற்பம், இந்த கோயிலை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த அரச குல மகளிருடையதாக இருக்கலாம்" என்று ம. செல்வபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
பூலாம்பாடியின் தொன்மைக்குச் சான்றாக விளங்கும் இந்த ஐயனாரை மழை வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்க உடனடியாக ஒரு நிழற்குடை அல்லது சிற்றாலயம் அமைக்க வேண்டும் என்பது இப்பகுதி மக்களின் வேண்டுகோளாக இருக்கிறது.