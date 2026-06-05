தாமதமாக பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்கள்; தனியார் பள்ளிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு
தாமதமாக வரும் மாணவர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள், அவர்களின் கல்வி கற்கும் உரிமையை மறுப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல், அவர்களை மனஉளைச்சலுக்கும் ஆளாக்குகிறது.
Published : June 5, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: தாமதமாக பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களைப் பள்ளிக்குள் நுழைய அனுமதி மறுத்து, வீட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பவோ, வகுப்பறைக்கு வெளியே நிற்க வைக்கவோகூடாது என தனியார் பள்ளிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
வழக்கறிஞர் சார்லஸ் பள்ளிக்கல்வித் துறையின் முதன்மைச் செயலாளருக்கு மனு ஒன்றை அளித்திருந்தார். அதில், 'தாமதமாக வரும் மாணவர்களை வெளியில் நிற்க வைப்பது, பள்ளி வளாகத்திற்குள் நுழைய அனுமதி மறுப்பது அல்லது பாதி நேரம் வகுப்புகளில் கலந்துகொள்ள அனுமதி அளிக்காதது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை தனியார் பள்ளிகள் மேற்கொள்கின்றன.
இவை ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் என்ற பெயரில் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், மாணவர்களுக்குக் கல்வி கற்கும் உரிமையை மறுப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை மனஉளைச்சலுக்கும் ஆளாக்குகின்றன. மேலும் இது அவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் சார்ந்த விதிகளை மீறுவதாகும்.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 21A, 6 முதல் 14 வயது வரையிலான அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வியை அடிப்படை உரிமையாக உறுதி செய்கிறது.
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் (ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தில் ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனமும், மாணவரின் மன உளைச்சல், உடல்ரீதியான காயம் அல்லது பாலியல் துஷ்பிரயோகம் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பது உட்பட, அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய சாத்தியமான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மாணவர்கள் பள்ளிக்கு தாமதமாக வருவதைக் காரணம்காட்டி அவர்களை வகுப்பறைக்குள் அனுமதிப்பதை தடுப்பது அல்லது வீட்டிற்கு திருப்பி அனுப்புவது அல்லது தண்டனை வழங்குவது போன்ற செயல்கள், சட்டங்களின் நோக்கத்திற்கு எதிரானது. மேலும், குழந்தைகளைத் திருப்பி அனுப்புவது அல்லது பள்ளிக்கு வெளியே விடுவது அவர்களைச் சாலை விபத்துகளுக்கும், பிற பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களுக்கும் உள்ளாக்குகிறது.
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தாமதமாக வருவதைக் காரணம் காட்டி மாணவர்களை பள்ளிக்குள் நுழைய அனுமதி மறுப்பது, பள்ளி வளாகத்திற்கு வெளியே நிற்க வைப்பது, தண்டனை வழங்குவது, மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்குவது, மற்றும் அவர்களின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் (அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள்) அரசாணை மற்றும் சுற்றறிக்கையை வெளியிட வேண்டும்' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அதனடிப்படையில் தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் சுகன்யா, அனைத்து தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், 'தாமதமாக பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களைப் பள்ளியில் இருந்து திருப்பி அனுப்பவோ, வகுப்பறைக்கு வெளியே நிற்க வைக்கவோ அல்லது எந்தவிதமான தண்டனைகளுக்கும் உள்ளாக்கவோ கூடாது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.