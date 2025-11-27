EXCLUSIVE: பவாரியா கும்பலுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கணும் - அதிமுக எம்எல்ஏ சுதர்சனம் மகன் விஜயகுமார் பேட்டி
சுதர்சனம் வீட்டில் கொலை,கொள்ளை சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது அவரது பேத்தி நிதிஷாவுக்கு 6 வயது.சிறுமியாக இருந்தபோது நிகழ்ந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்திருந்த அவர் தனது 18வது வயதில் நடைபெற்ற அடையாள அணிவகுப்பில் கொள்ளையர்களை அடையாளம் காட்டினார்.
Published : November 27, 2025 at 9:49 PM IST
-By சுரேஷ் பாபு
திருவள்ளூர்: தமிழகத்தையே உலுக்கிய அதிமுக எம்எல்ஏ சுதர்சனம் கொலை வழக்கில், பவாரியா கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது போதாது. அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று சுதர்சனத்தின் மகன் விஜயகுமார் ஆதங்கத்துடன் கூறியுள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவாகவும், ஜெயலலிதா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் சிறிது காலம் அமைச்சராகவும் இருந்தவர் சுதர்சனம். இவர் பெரியபாளையம் அடுத்த தானாக்குளத்தில் மனைவி மற்றும் மூத்தமகன் விஜயகுமார் (2006, 2016ஆம் ஆண்டுகளில் அதிமுகவின் எம்எல்ஏ) மற்றும் இளையமகன் சதீஷ்குமார் ஆகியோருடன் கூட்டுக்குடும்பமாக வாழ்ந்து வந்தார்.
அதிகாலையில் நிகழ்ந்த பயங்கரம்
இந்த நிலையில், கடந்த 2005 ஜனவரி 9ஆம் தேதி அதிகாலை 2.45 மணியளவில், சுதர்சனத்தின் வீட்டின் கதவை உடைத்து பயங்கர ஆயுதங்களுடன் புகுந்த 10 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், அவரது மகன்களை தாக்கியதுடன், நகைகளை தருமாறும் கேட்டுள்ளனர். அந்த சத்தம் கேட்டு வந்த சுதர்சனம், கொள்ளையர்களை பார்த்ததும் கத்தியை எடுத்து தாக்க முயன்றுள்ளார். அதில், ஆத்திரமடைந்த கொள்ளையர்கள் அவரை நோக்கி நாட்டுத் துப்பாக்கியால் கண்மூடித்தனமாக சுட்டனர்.
இதில் நிலைகுலைந்த சுதர்சனம் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழக்க, அவரது மனைவி, மகன்களை கொடூரமாக தாக்கிய கொள்ளையர்கள், வீட்டிலிருந்த 62 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்தனர். சத்தம் கேட்டு வந்த பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சித் தொண்டர்கள் சுதர்சனம் வீட்டைச் சூழ்ந்து நிற்கையில், துப்பாக்கியால் சாலையை நோக்கி சுட்டும், புகைக் குண்டுகளை வீசியபடியும் பொதுமக்களிடமிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொண்ட அந்த கொள்ளை கும்பல், அங்கிருந்த ஏரி பகுதி வழியாக தப்பியது.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த ஜெயலலிதா
ரத்தத்தை உறைய வைக்கும் இக்கொடூர சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ரவீந்திரன் என்பவர் கூறுகையில், "சுதர்சனம் வீட்டில் திடீரென துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டதும் நாங்கள் ஓடி வந்து பார்த்தோம். அப்போது கொள்ளையர்கள் கண்ணீர் புகைக் குண்டை வீசிவிட்டு ஏரி பக்கமாக தப்பினர். அவர்கள் அனைவரும் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் போல் இருந்தனர். அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வரும் வரை இப்பகுதி முழுவதும் கூட்டம் அலைமோதியது.
தொடர்ந்து, அம்மா (ஜெயலலிதா) ஒரு 12 மணியளவில் இங்கு வந்தார். போலீஸ் மட்டுமே ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருந்தனர். அப்போது எனக்கு 55 வயது. அதிமுகவில் நான் வகித்த பதவி கூட சுதர்சனம் கொடுத்ததுதான். இல்லாத நபர்களுக்கு நல்லது செய்வார். எனக்கு தெரிந்தவரை அனைவருக்கும் நல்லதே செய்தவர். சம்பவம் நடந்த பிறகு இந்த வீட்டை இடித்துவிட்டு, குடும்பத்துடன் மாறி சென்றுவிட்டனர்" என்றார்.
தனது கட்சி எம்எல்ஏ கொல்லப்பட்ட இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை சுட்டுப்பிடிக்க அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டார். அதற்காக, ஐஜி ஜாங்கிட் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது. கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்தியில் பேசியதால் அவர்கள் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதன் பின்னர் இந்த வழக்கு சூடுபிடிக்க தொடங்கியது.
ஒரு மாதத்திலேயே கொள்ளையர்கள் கைது
இந்த கொடூர சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்கள் யார் என்பதை ஒரு மாதத்திலேயே. அதாவது 2005 பிப்ரவரியில் தனிப்படை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பதுங்கியிருந்த கொள்ளையர்களைப் பிடித்த போலீசார், அவர்களை தமிழகத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். முக்கிய குற்றவாளியை பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி கைது செய்தனர். தொடர் துப்பு துலக்கி மார்ச் மாதத்தில் ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த பவாரியா கொள்ளையர்களை கைது செய்தனர். அதையடுத்து செப்டம்பரில் முக்கிய குற்றவாளிகள் இருவர் வடமாநிலத்தில் என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டனர்.
ராஜஸ்தானில் பவாரியா கொள்ளையர்களை ஜாங்கிட் குழுவினர் பிடித்த சாகச சம்பவம், ‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’ என்று பின்னர் திரைப்படமாக வெளிவந்தது. அதில் முக்கியமான ஒரு காட்சியில் தனிப்படையை சேர்ந்த காவலர் முக்கிய குற்றவாளியின் கைரேகையை வைத்து கிட்டத்தட்ட 1,000-க்கும் மேற்பட்டோரின் கைரேகையை சோதனை செய்வார். அப்போது ஒரு நபர் பிடிக்கப்படுவார். அந்த காட்சியில் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடித்த காவலரே நடித்திருப்பார்.
ஜாமீன் பெற்று தலைமறைவு
இச்சம்பவத்தில் 32 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஓம் பிரகாஷ், அவரது சகோதரர் ஜெகதீஷ் என 3 பெண்கள் உட்பட 9 பேரை கைது செய்தனர். இதில் ஜாமீன் பெற்ற 3 பெண்கள் தலைமறைவாகினர். முக்கியக் குற்றவாளிகள் ஓம் பிரகாஷ் பவாரியா உட்பட இருவர் போலீசாருடன் நடைபெற்ற மோதலில் சிறையிலேயே உயிரிழந்தனர். மீதமிருந்த ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக், ஜெயில்தார் ஆகிய 4 பேர் மீதான வழக்கு விசாரணை, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சென்னை 15-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதனை நீதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் விசாரித்து வந்தார்.
இந்த சம்பவத்தை சதீஷ்குமாரின் (சுதர்சனத்தின் இரண்டாவது மகன்) 6 வயது மகளாக இருந்த நிதிஷா நேரில் பார்த்திருந்தார். அப்போது சிறுமியாக இருந்த நிதிஷா கடந்த 2017-ம் ஆண்டு தனது 18 வயதில் அடையாள அணிவகுப்பில் கொள்ளையர்களை அடையாளம் காட்டினார். தாக்குதலை நேரடியாகப் பார்த்தவர் என்பதால் நிதிஷாவின் சாட்சியத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. நிதிஷா உள்பட 86 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு விசாரணைகளும் நிறைவடைந்த நிலையில், ஜெகதீஷ் உள்பட 4 பேருக்கு எதிரான இந்த வழக்கில் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக் ஆகியோர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, தண்டனை விவரங்களை நவம்பர் 24ஆம் தேதி அறிவிப்பதார். அன்றைய தினம் குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அதேசமயம், இந்த வழக்கில் 4-வது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட ஜெயில்தார் சிங் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த தீர்ப்பு குறித்து சுதர்சனத்தின் மகனும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான விஜயகுமார், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர்,"இதுபோன்ற கொலை, கொள்ளை குற்றங்களில் ஈடுபட்ட பவாரியா கும்பலுக்கு ஆயுள் தண்டனை போதாது. அதிகபட்ச தண்டனையாக தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும். அவர்களை வெளியேவிட்டால், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடரத்தான் செய்யும். ஏனென்றால், அவர்களுக்கு கொள்ளைதான் குலத் தொழிலே. இதை தவிர அவர்களுக்கு வேற தொழில் தெரியாது. தூக்கு தண்டனை அளித்தால்தான் இதுபோன்ற கும்பல் தமிழ்நாட்டிற்குள் வர அஞ்சும்" என்று விஜயகுமார் ஆதங்கத்துடன் கூறினார்.