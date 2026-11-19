நடிகர் விவேக்கின் மறைவுக்கு பிறகும் வாழும் 'கிரீன் கலாம்' திட்டம்: 1 கோடி மரக்கன்று இலக்கை எட்ட அரசு உதவியை நாடிய மனைவி
தமிழக அரசு இந்த நல்ல திட்டத்துக்குத் துணை நிற்கும் என்றும், தொடர்ந்து திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்ததாக அருள்செல்வி கூறினார்.
Published : November 19, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: நடிகர் விவேக்கின் கனவான 1 கோடி மரக்கன்றுகள் நடும் இலக்கான 'கிரீன் கலாம்' திட்டத்திற்கு உதவிடுமாறு அவரது மனைவி அருள்செல்வி, முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தார்.
மறைந்த நடிகர் விவேக்கின் 66-வது பிறந்தநாளையொட்டி அவரது மனைவி அருள்செல்வி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று சந்தித்தார். அப்போது, விவேக்கின் கனவுத் திட்டமான 'கிரீன் கலாம்' மரம் நடும் திட்டத்தைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்த தமிழக அரசின் ஒத்துழைப்பை கோரினார்.
இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அருள்செல்வி, "முதலமைச்சர் பதவியேற்ற பிறகு அவரை நேரில் சந்திப்பது இதுவே முதல் முறை. விவேக் சாரின் பிறந்த நாளான இன்று அவரைச் சந்தித்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. சந்திப்பின் போது எனது குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் நலன் குறித்து முதலமைச்சர் அன்புடன் விசாரித்தார்.
எனது கணவர் விவேக்கின் கனவான 'கிரீன் கலாம்' திட்டம் குறித்தும், அதை மேலும் வேகமாகச் செயல்படுத்துவதற்கு தமிழக அரசின் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுவது குறித்தும் முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தேன்.
அதற்கு, தமிழக அரசு இந்த நல்ல திட்டத்துக்குத் துணை நிற்கும் என்றும், தொடர்ந்து திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார்.
விவேக் 2010 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை சுமார் 37 லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ளார். அவரது மறைவுக்குப் பிறகு கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நான் 80 ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ளேன். ஒரு கோடி மரக்கன்றுகள் நடுவது மிகப் பெரிய இலக்கு என்பதால், அதற்குக் குறிப்பிட்ட காலக்கெடு எதுவும் நிர்ணயிக்கவில்லை. பலரது ஒத்துழைப்புடன் இப்பணியைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறோம்.
மரக் கன்றுகளையும் அவற்றை நடுவதற்கும் ஆட்கள் தயாராக இருந்தாலும், மரம் நடுவதற்கான இடம் கிடைப்பது தான் தற்போது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. இதனால், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் மருத்துவமனை வளாகங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்து வருகிறோம்.
நமக்கு இவ்வளவு வெப்பம் கூடியிருக்கிறது என்றால் அதற்கு காடுகள் அழிக்கப்பட்டது காரணம். நகர்மயமாக்கல் காரணமாக மரங்கள் வெட்டப்படுவதால் வெப்பம் அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளைக் கட்டும் நிறுவனங்கள், தாங்கள் கட்டும் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப சுற்றுப்புறங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்டு, அவற்றைப் பூமித்தாய்க்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்றார்.