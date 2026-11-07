தீபாவளி கடைசிநேர விற்பனை - பட்டாசு, புத்தாடை, இனிப்பு வாங்க கடை வீதிகளில் குவிந்த மக்கள்
தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான இன்று காலை முதலே மதுரையின் முக்கிய கடை வீதிகளில் மக்களின் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்டது. மாலையில் மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வந்து பொருட்களை வாங்கியதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
Published : November 7, 2026 at 7:54 PM IST
சென்னை/மதுரை/நெல்லை
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சென்னை, மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட நகரங்களில் பட்டாசு, புத்தாடை, இனிப்பு வாங்குவதற்கு கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
தீவுத்திடலில் களை கட்டிய பட்டாசு விற்பனை
சென்னையில் உள்ள தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை கடந்த 4-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது. விற்பனையாளர்கள் தங்களது கடைகளில் பல்வேறு வகையான பட்டாசுகளைக் கொண்டு வந்து விற்பனைக்கு வைத்துள்ளனர்.
தீவுத்திடலில் மொத்தம் 30 பட்டாசுக் கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டாசுக் கடைகள் அனைத்தும் காலை 10 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை செயல்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தீவுத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசுக் கடைகளுக்கு ஆர்வத்துடன் வரும் பொதுமக்கள், தங்களுக்குப் பிடித்தமான பட்டாசுகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.
மதுரை மாசி வீதிகளில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம்
மதுரை மாநகரின் முக்கிய வணிகப் பகுதிகளில் தீபாவளி இறுதிக்கட்ட விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. குறிப்பாக விளக்குத்தூண், மேலமாசி வீதி, கீழமாசி வீதி, நேதாஜி சாலை, திருமலை நாயக்கர் மகால் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குடும்பத்துடன் திரண்டு புத்தாடைகள், இனிப்புகள், பட்டாசுகள் உள்ளிட்ட தீபாவளி பொருட்களை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர்.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரை ஜவுளிப் பொருட்களின் விற்பனை எதிர்பார்த்த அளவிற்கு நடைபெறாததால் வியாபாரிகள் கவலையடைந்திருந்தனர். கடைவீதிகளிலும் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாகவே காணப்பட்டது. அவ்வப்போது பெய்த திடீர் மழையால் வியாபாரமும் பொதுமக்களின் நடமாட்டமும் பாதிக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான இன்று காலை முதலே மதுரையின் முக்கிய கடைவீதிகளில் பொதுமக்களின் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்டது. மாலை நேரத்தில் பொதுமக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வந்து பொருட்களை வாங்கியதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலியில் மழையால் மக்கள் அவதி
திருநெல்வேலி மாநகரில் பலத்த மழை பெய்ததால் தீபாவளிக்கு புத்தாடை வாங்க வந்த பொதுமக்கள் அவதி அடைந்தனர். திருநெல்வேலி மாநகரில் இன்று காலை முதல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் பிற்பகலில் மிதமான மழை பெய்தது. குறிப்பாக கொக்கிரகுளம், வண்ணாரப்பேட்டை, நெல்லை சந்திப்பு, பாளையங்கோட்டை, கேடிசி நகர், சமாதானபுரம், தச்சநல்லூர் போன்ற பகுதியில் சுமார் 20 நிமிடங்கள் கனமழை கொட்டியது.
சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் மக்கள் கடும் அவதி அடைந்தனர். குறிப்பாக தீபாவளிக்கு புத்தாடைகள் வாங்க வந்த பொதுமக்கள், கன மழையால் மிகவும் சிரமம் அடைந்தனர். மழையால் சிறு குறு வியாபாரிகளும் சாலையோர வியாபாரிகளும் பாதிக்கப்பட்டனர்.