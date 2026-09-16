தேர்தல் செலவிலிருந்து விலக்கு பெறும் நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் கவனத்திற்கு! பெயர் பட்டியல் சமர்ப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்
பட்டியலில் உள்ளவர்களின் பயணச் செலவுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும். இதுதவிர மற்ற செலவினங்கள் அனைத்தும் வேட்பாளரின் செலவு கணக்கில் சேர்க்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 16, 2026 at 9:24 AM IST
சென்னை: தேர்தல் செலவிலிருந்து விலக்கு பெற நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலை சமர்ப்பிக்க இன்றே (செப்டம்பர் 16) கடைசி நாள் என தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் நேரத்தில் மக்களைக் கவரும் பரப்புரையை மேற்கொள்ள, ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிக்கும் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். தற்போது தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு தனித் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது.
அக்டோபர் 4 அன்று வாக்குப்பதிவு நடக்கவிருக்கும் நிலையில், இன்றே அரசியல் கட்சிகளின் செலவினங்களுக்கு உட்பட்ட நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பாட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் கோரியுள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 பிரிவு 77இல் செய்யப்பட்ட வழிவகைகளின்படி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யும்போது, விமானம் உள்ளிட்ட போக்குவரத்து செலவுகள் கட்சியின் வேட்பாளர் மற்றும் முகவர்கள் கணக்கில் சேராது.
இந்த சலுகையைப் பெற, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் 40 பேரின் பெயர் பட்டியலையும், பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் 20 பேரின் பெயர் பட்டியலையும், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
தேர்தல் செலவினத்தில் இருந்து விலக்கு பெறவேண்டிய இந்தத் தலைவர்கள் பட்டியலை, மேற்கண்ட சட்டப்பிரிவின் விளக்கம் 2-இன் உட்பிரிவு 1-இன் படி, தேர்தல் அறிவிக்கை வெளியிட்டதிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 35. மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் 101. தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கை 09.09.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
செலவுத் தொகையிலிருந்து விலக்கு பெற விரும்பும் கட்சிகள் தங்கள் கட்சியின் சார்பில் பிரச்சாரம் செய்யும் தலைவர்களின் பெயர்ப் பட்டியலைத் தெரிவித்து இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் / தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிக்கு 16.09.2026-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
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இந்த பட்டியலில் உள்ளவர்களின் பயணச் செலவுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படும். இதுதவிர மற்ற செலவினங்கள் அனைத்தும் வேட்பாளரின் செலவு கணக்கில் சேர்க்கப்படும். அதே நேரம், வேட்பாளருக்கு வேறு கட்சியின் நட்சத்திரத் தலைவர் பிரச்சாரம் செய்தால், அதில் விலக்கு கோர இயலாது.
இது தொடர்பாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய அரசியல் கட்சிகள், மாநில அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட/ அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளுக்கு, இவ்வலுவலகத்தின் 08.09.2026 தேதியிட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக ஏற்கனவே தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது” என அந்த செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.