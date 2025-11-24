வார விடுமுறை முன்னிட்டு சுற்றுலா தளங்களுக்கு படையெடுக்கும் பொதுமக்கள்!
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது மேக மூட்டத்துடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்து வருவதால் வெண்மேகங்கள் சூழ்ந்து, இதமான காலநிலை நிலவுவதாக சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
Published : November 24, 2025 at 10:44 AM IST
நீலகிரி: வார விடுமுறையை முன்னிட்டு ஊட்டியில் உள்ள பல்வேறு சுற்றுலா தளங்களில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டது.
மலைகளின் அரசி என அழைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டம், உலக சுற்றுலா வரைபடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள மாவட்டமாகும். இம்மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னூர், ஊட்டி, கோத்தகிரி, கூடலூர் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள சுற்றுலாத் தலங்களைக் காண தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் அமெரிக்கா, ரஷ்யா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிகின்றனர்.
மேலும், இவர்கள் உலகப் புகழ் பெற்ற அரசு தாவரவியல் பூங்கா, தொட்டபெட்டா மலை சிகரம், ரோஜா பூங்கா, படகு இல்லம் மற்றும் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா, காட்டேரி பூங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலா தளங்களை கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் வார விடுமுறை நாளான நேற்று (ஞாயிறு) தொட்டபெட்டா மலைச் சிகரத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இங்கு நிலவும் இதமான கால நிலையை ரசித்தவாறு இயற்கை காட்சிகளையும், அழகிய மலை முகடுகளையும் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு மகிழ்கின்றனர்.
அதேபோல் உலகப் புகழ் பெற்ற ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்காவிலும், சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. பூங்காவில் உள்ள இயற்கை காட்சிகளையும், வானுயர்ந்த மரங்களையும் கண்டு ரசித்தும் இதமான காலநிலையை அனுபவித்தவாறு பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
மேலும் பூங்காவில் உள்ள புல்வெளி மைதானத்தில் தங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நடனமாடி மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மேலும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது மேகமூட்டத்துடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்து வருவதால் வெண்மேகங்கள் சூழ்ந்து, இதமான காலநிலை உள்ளதாக சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், வெளிமாநில சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிக அளவு வருகை தருவதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிக அளவில் இருப்பதால், முக்கிய இடங்களில் காவல்துறை பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடம் வழிப்பறி செய்வதை கண்காணிக்கும் வகையில், முக்கிய இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.