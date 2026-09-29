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ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு: அரசகுமாருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

அரசகுமார் மீது 4 புகார்கள் அளிக்கப்பட்டதால் பின்னர் அவர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்.

சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 9:49 PM IST

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சென்னை:தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்று தருவதாக 100 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் 92 நாட்கள் கடந்தும் காவல்துறை குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யாததால் அரசகுமாருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி ஊழல் வழக்குகளுக்கான சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடமிருந்து 100 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்து மோசடி செய்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் அரசகுமார் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது 4 புகார்கள் அளிக்கப்பட்டதால் பின்னர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையில், குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அவரை கைது செய்த உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நேற்று (செப் 28) ரத்து செய்தது.

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இதையடுத்து, குற்றப்பிரிவு காவல் துறை தொடர்ந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி அரசகுமார் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, 92 நாட்கள் கடந்த நிலையிலும் அரசகுமாருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யவில்லை என்பதை ஏற்று நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

நிபந்தனைகளாக 20 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் அதே தொகைக்கு இருநபர் உத்தரவாதத்தில் அரசகுமாருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தினமும் காலை 10 மணிக்கு ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும். சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது. வெளிநாடு தப்பி செல்ல கூடாது என்றும் நீதிபதி நிபந்தனை விதித்தார்.

TAGGED:

CONDITION BAIL TO ARASAKUMAR
CHENNAI SPL COURT
அரசகுமாருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்
சிறப்பு நீதிமன்றம்
ARASAKUMAR CASE

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