மொழி என்பது குழந்தைகளுக்கு பாரமாக மாறிவிடக் கூடாது- திமுக எம்.பி. கனிமொழி
ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து எதுவுமே பேசுவதில்லை என்ற நிலைப்பாட்டை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்திருப்பதாக கனிமொழி எம்.பி. விமர்சித்துள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 3:30 PM IST
தூத்துக்குடி: மொழி என்பது எந்தவொரு குழந்தைக்கும் பாரமாக மாறி விடக் கூடாது என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், எம்.பி.யுமான கனிமொழி இன்று (ஜூலை 15) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, 9 மற்றும் 10- ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் மூன்றாவது மொழிக்கான பள்ளி அளவிலான உள் மதிப்பீட்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் தான் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று சான்றிதழ் பெற முடியும் என்ற வகையில் சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ள புதிய சுற்றறிக்கை குறித்த செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அப்போது அதற்கு பதிலளித்த கனிமொழி எம்.பி., "திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் தொடர்ந்து கூறி வருவது இரண்டு மொழி கொள்கை தான். மொழி என்பது எந்தவொரு குழந்தைக்கும் பாரமாக மாறிவிடக் கூடாது. பல மொழிகளைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆர்வம் இருக்கக் கூடிய மாணவ, மாணவிகள் நிச்சயமாக தேடி படிக்கக் கூடிய அனைத்து வாய்ப்புகளும் இன்றைய உலகத்தில் இருக்கிறது. நிறைய மொழிகளை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன.
ஆனால் பாடத்திட்டத்துடன் ஒவ்வொரு குழந்தை மீதும் இன்னொரு சுமையாக மொழியை மாற்றுவது என்பது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத ஒன்று. ஒன்றியத்தில் உள்ள பாஜக தொடர்ந்து அதனை செய்து வருகிறது. குழந்தைகளுக்கு ஒரு மனச்சோர்வை அளிக்கக்கூடிய வகையில் மேலும் மேலும் மும்மொழி கொள்கை, மும்மொழி கொள்கை என்று வலியுறுத்தி அவர்களது மனதிலே ஒரு அவ நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக் கூடாது என்பதை திமுக தொடர்ந்து கூறி வருகிறது" என தெரிவித்துள்ளார்.
ஒன்றிய அரசைக் கண்டித்து மாநில அரசு அறிக்கை வெளியிடாது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஒன்றிய அரசாங்கத்தை எதிர்த்து தமிழ்நாடு மாநில அரசு எதுவுமே பேசுவதில்லை என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளனர். அதனால் அவர்களிடம் இருந்து நாம் எதிர்பார்ப்பதே தவறு" என்று விமர்சித்தார். இந்த நிகழ்வின் போது முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடி மாவட்டம், வேப்பலோடையிலுள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு கனிமொழி எம்.பி. மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார்.