கொடைக்கானலில் தொடரும் கனமழை: பழனியில் மண்சரிவு - வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீரால் பொதுமக்கள் அவதி
நகராட்சி நிர்வாகம், கனரக இயந்திரங்கள் மூலம் நீரோடைகளில் உள்ள குப்பைகள் மற்றும் புதர் செடிகளை அகற்றி, மழைநீர் தடையின்றி வெளியேற வழிவகை செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 26, 2026 at 12:43 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் நேற்று இரவு பெய்த கனமழையால் பழனி செல்லும் பிரதான சாலையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், டோபிகானால் பகுதியில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
கொடைக்கானலில் கடந்த 4 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பல்வேறு இடங்களில் இயற்கை இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுவதும், மண்சரிவு ஏற்படுவதுமாக உள்ளது. நேற்று (அக்டோபர் 25) இரவு பெய்த மழையால் கொடைக்கானலில் இருந்து பழனி செல்லும் பிரதான சாலையில் பி.எல்.செட் அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால் மண், கற்கள் மற்றும் பாறைகள் சாலையில் உருண்டு விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
மேலும், இரவு 10 மணி முதல் காலை 7 மணி வரை வாகனப் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி இல்லாத நிலையில், காலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் செல்ல முடியாமல் காத்திருந்தன.
அது மட்டுமல்லாமல், மேல்மலை கிராமங்களுக்குச் செல்லும் சாலைகளிலும் ஆங்காங்கே மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் அங்கும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை விரைந்து சீரமைத்து போக்குவரத்தைச் சீராக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர்
இதற்கிடையே, கொடைக்கானல் மூஞ்சிக்கல் அருகே உள்ள டோபிகானல் பகுதியில் கனமழையால் வெள்ளம் வீடுகளுக்குள் புகுந்தது. அப்பகுதியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வரும் நிலையில், நேற்று இரவு புகுந்த தண்ணீரால் வீடுகளுக்குள் நீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் இரவு முழுவதும் தூங்க முடியாமல் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் தவித்தனர்.
நீரோடைப் பகுதிகளில் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் கட்டடங்களின் ஆக்கிரமிப்புகள், ஓடைகளின் ஓரங்களில் குவிந்துள்ள குப்பைகள் மற்றும் வளர்ந்துள்ள புதர் செடிகள் ஆகியவற்றால் மழைநீர் சீராக வெளியேறாமல் தேங்குவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, கனரக இயந்திரங்கள் மூலம் நீரோடைகளில் உள்ள குப்பைகள் மற்றும் புதர் செடிகளை அகற்றி, மழைநீர் தடையின்றி வெளியேற வழிவகை செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
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தொடர் கனமழையால் சாலைகளில் மண்சரிவு, மரங்கள் முறிந்து விழுதல் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்குள் மழைநீர் புகுதல் போன்ற பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதால், மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், பாதிக்கப்பட்ட சாலைகளை விரைந்து சீரமைக்கவும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.