திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு புகார் - போலீசார் விசாரணை
2024 மக்களவைத் தேர்தலின் போது திமுக தேர்தல் அலுவலகமாக பயன்படுத்துவதற்காக குத்தகைக்கு நிலத்தை வழங்கிய நிலையில், இதுவரை வாடகையும் அளிக்காமல், இடத்தை ஆக்கரமித்துள்ளதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 3:15 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பரங்கிமலை போலீசார் சிஎஸ்ஆர் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை தியாகராய நகரை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் சோமசுந்தரம். இவர் பி.சி.எம் சன்ஸ் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். இவர் கடந்த ஜூலை 29ஆம் தேதி முதலமைச்சரின் முகவரி துறையின் சிறப்பு அதிகாரிகளிடம் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார்.
அந்த மனுவில், ”ஆலந்தூரில் ஜோதி திரையரங்கு அருகே அமைந்துள்ள சுமார் 5,500 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட தனது இடத்தை கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலின் போது திமுக தேர்தல் அலுவலகமாக பயன்படுத்துவதற்காக ஆறு மாத கால குத்தகைக்கு வழங்கபட்டது.
முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ அன்பரசனின் தனி உதவியாளராக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட ஜெய்சங்கர் என்பவர் இந்த குத்தகை ஒப்பந்தத்தை ஏற்பாடு செய்தார். அவரது மூலம் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22-ஆம் தேதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டேன். அந்த ஒப்பந்தம் உலகநாதன் என்பவரின் பெயரில் போடப்பட்டது. ஆனால் அவருக்கும் எனக்கும் எந்த நேரடி தொடர்பும் இல்லை.
ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே குத்தகை வழங்கப்பட்ட நிலையில், ஒப்பந்த காலம் முடிந்த பிறகும் இதுவரை நிலம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்த வாடகை தொகையும் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் பெரும் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. மேலும், குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த முகவரி போலியானது. அந்த முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட சட்ட நோட்டீஸ் திருப்பி வந்துவிட்டது. இதனால் அந்த நபர் அங்கு வசிக்கவில்லை என்பது தெரிய வந்துள்ளது. போலியான விவரங்களை பயன்படுத்தி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பலமுறை சமரசம் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. திருப்போரூர் தாசில்தாராக உள்ள ஆறுமுகம் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. பின்னர் கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ அன்பரசனை நேரில் சந்தித்து இது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம்.
அந்த சந்திப்பின்போது சொத்தை நிரந்தரமாக வாங்கிக் கொள்ள விருப்பம் இருப்பதாகவும், அதற்கான தொகையை வழங்க தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். ஆனால், தான் சொத்தை விற்க விருப்பம் இல்லை என தெரிவித்து உடனடியாக காலி செய்து, தனது இடத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டேன்.
சட்ட விரோதமாக எனது சொத்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது சமீபத்தில் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. பலமுறை கேட்டு நிலத்தை காலி செய்யவில்லை. வாடகையும் வழங்கவில்லை” என்று புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவரின் இந்த புகாரின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், ராஜேஷ் சோமசுந்தரம் தற்போது சென்னை பரங்கிமலை காவல் நிலையத்திலும் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் சிஎஸ்ஆர் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.
காவல் நிலையத்தில் அவர் அளித்த புகாரில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து உள்ள நபர்கள் யார் யார் என்பதை முழுமையாக விசாரித்து, சட்ட விரோத ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி தனது சொத்தை மீட்டு தர வேண்டும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ராஜேஷ் சோமசுந்தரம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.