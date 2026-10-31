போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி ரூ. 1.65 கோடி நில மோசடி - தந்தை, மகன் கைது
சென்னையை சேர்ந்த வளர்மதி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
Published : October 31, 2026 at 9:39 PM IST
சென்னை: போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ரூ. 1.65 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை விற்பனை செய்த வழக்கில் இருவரை ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னை செங்குன்றம் பகுதியை சேர்ந்த வளர்மதி என்பவர், கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 25 அன்று திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி அருகே பொத்தூர் பகுதியில் மூர்த்தி என்பவருக்கு சொந்தமான 2 ஏக்கர் நிலத்தில் 40 சென்ட் நிலத்தை விலைக்கு வாங்கியுள்ளார். அந்த நிலத்தைப் பத்திரப்பதிவு செய்து தனது அலுவலகத்தில் வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு செங்குன்றத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் என்பவர், சம்பந்தப்பட்ட 40 சென்ட் நிலம் தனக்குச் சொந்தமானது எனக் கூறி ஆவணங்களைக் காட்டியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த வளர்மதி, இதுகுறித்து மூர்த்தியிடம் கேட்டபோது, தவறு நடந்துவிட்டதாகக் கூறி மாற்று இடத்தைப் பதிவு செய்து தருவதாக உறுதியளித்துள்ளார். ஆனால், நீண்ட நாட்களாகியும் மாற்று இடத்தைப் பதிவு செய்து கொடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, பிறருடைய நிலத்தைத் தனக்குச் சொந்தமானது எனக் கூறி போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்து பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும், இதற்கு மூர்த்தியின் மகன் கோபிநாத் மற்றும் சாட்சிகளாகக் கையெழுத்திட்ட சேகர், அழகு ஆகியோர் உடந்தையாக இருந்ததாகவும் கூறி வளர்மதி ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார்.
இதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த மோசடி தொடர்பான நிலத்தின் பதிவு மதிப்பு சுமார் ரூ.1 கோடியே 65 லட்சம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆவடி காவல் ஆணையாளர் டி. செந்தில்குமார் உத்தரவின்பேரில், நில அபகரிப்பு விசாரணைப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் பாலன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தி, திருமுல்லைவாயல் வேணுகோபால் நகரைச் சேர்ந்த மூர்த்தி (69), அவரது மகன் கோபிநாத் (38) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.
பின்னர் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். இந்த நில மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.