மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி விவகாரம்- துணை ஆட்சியர் பணியிடைநீக்கம்
அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான சொத்தை விற்பனை செய்யவோ, அடமானம் வைக்கவோ கூடாது என்ற நிபந்தனை இருந்ததாக காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : August 12, 2026 at 5:43 PM IST
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலத்தை மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில் கைதான துணை ஆட்சியர் அன்பழகன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு சேவை செய்வதற்காக பல்வேறு சொத்துகள் அறக்கட்டளைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதில் முக்கியமானதாகக் கூறப்படுவது புதுக்கோட்டை ராஜகுமாரர் தட்சிணாமூர்த்தி துரைராஜா-துரைராணி அறக்கட்டளை தொடர்பான சொத்து. 1930-ம் ஆண்டு சென்னை சைதாப்பேட்டை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உயிலில், மதுரை அழகர்கோவில் சாலையில் உள்ள அசோக விலாஸ் பங்களா மற்றும் அதனுடன் இணைந்த தோட்டம், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் மற்றும் அழகர்கோயில் சேவைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அந்தச் சொத்தை விற்பனை செய்யவோ, அடமானம் வைக்கவோ அல்லது வேறு வகையில் நிரந்தரமாக மாற்றவோக் கூடாது; குத்தகைக்கு மட்டுமே விட முடியும் என்ற நிபந்தனை இருந்ததாக காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
சுமார் 1.79 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்தச் சொத்தின் மதிப்பு ரூபாய் 60 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கோயில் நிர்வாகத்தின் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின்படி, கோயில் அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான நிலத்தின் பட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் மோசடியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தி பத்திரப்பதிவு செய்ய முயற்சி செய்யப்பட்டது என்பதே வழக்கின் மையக் குற்றச்சாட்டு.
இது தொடர்பாக மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரத்தில் மொத்தம் 19 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வழக்கில் முன்னாள் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள், விஏஓ உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்களின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, முன்னாள் விஏஓ அரசன், முன்னாள் வட்டாட்சியர் அன்பழகன், இளையராஜா, ராஜ்குமார், காளிகுமார் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த வழக்கில் ராஜ்குமார், இளையராஜா, காளிகுமார் மற்றும் துணை ஆட்சியர் அந்தஸ்திலான அன்பழகன் ஆகியோர் மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக அன்பழகன் அப்போது ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் உதவியாளராகவும், துணை ஆட்சியர் அந்தஸ்திலான அதிகாரியாகவும் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், அன்பழகனைப் பணியிடை நீக்கம் செய்து வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.