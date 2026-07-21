வீடு புகுந்து தம்பியை தாக்கிய விவகாரம்: அமைச்சர் மரிய வில்சன் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு
இருதரப்பினரும் சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆஜராகி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
Published : July 21, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: நிலத்தகராறு விவகாரத்தில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள சமரச தீர்வு மையத்தில் ஜூலை 28ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் நிதியமைச்சராக உள்ள மரிய வில்சன் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி புதுச்சேரி, எழில் நகரில் வசித்து வரும் அவரது சகோதரர் மரிய குலோத் வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று மரிய குலோத் மற்றும் அவரது மனைவி கெரோலின் ஆகியோரை தாக்கியதாக லாஸ்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கின் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் அதன் நகலைப் பெற நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டபோதும், மரிய வில்சன் தொடர்ந்து நேரில் ஆஜராகாமல் இருந்து வந்தார்.
இதன் காரணமாக கடந்த ஜூலை 10ஆம் தேதி புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் கட்டாயமாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மரிய வில்சன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், இரு தரப்பினரும் சமாதானம் செய்ய தயாராக இருப்பதால், உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள சமரச தீர்வு மையத்தில் இவர்கள் ஆஜராகி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, கடந்த ஜூலை 13ஆம் தேதி மரிய வில்சன் மற்றும் அவரது சகோதரர் ஆகிய இரு தரப்பினரும் சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆஜராகி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வுகள் எட்டப்படாததால் இந்த வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
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இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று (ஜூலை 21) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அமைச்சர் மரிய வில்சன் சமரச தீர்வு மையத்தில் நேரில் ஆஜரானார். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் வரை நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு எட்டப்படாததால் இந்த வழக்கு மீண்டும் ஜூலை 28ஆம் தேதிக்கு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 28-ம் தேதி நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் கட்டாயமாக பங்கேற்க வேண்டும் என்று சமரச தீர்வு மையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சனின் வழக்கறிஞர் ஹாஜா மைதீன் கிஸ்தி, “அமைச்சர் மரிய வில்சன் மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. பேசப்பட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக தற்போது தெரிவிக்க முடியாது. ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் இந்த வழக்கு முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.