தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம்: தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிப்பு

தேவஸ்தானமே தீபத்தூணில் பூஜை செய்து இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாமே என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 17, 2026 at 10:54 PM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணிலும் இந்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவை நிறைவேற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்காத மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ராம ரவிக்குமார், அரசபாண்டி ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்கு ஏற்கனவே நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தபோது, இந்த உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த கால அவகாசம் வேண்டும் என்று காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு, நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்து எத்தனை மாதங்கள் ஆகிறது என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங், "ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் நிகழ்வு என்பதால், அடுத்த ஆண்டும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படவில்லை என்றால் மட்டுமே இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். அதோடு ஒவ்வொரு கார்த்திகையின் திருவிழாவின் போதும் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இரு நீதிபதிகள் அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ஆனால், தனி நீதிபதி, இந்த ஆண்டு தீபத்தூணில் ஏற்ற வேண்டும் என பிறப்பித்துள்ளார். தனி நீதிபதியின் உத்தரவை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு மாற்றி உள்ளதால், இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணை உகந்ததல்ல" என வாதிட்டார்.

அதற்கு, "தீபமேற்றுவது குறித்து முடிவெடுக்க ஆலோசிக்கட்டும். ஆனால், பூஜை செய்ய அனுமதிக்கலாமே?" என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், பழைய அறங்காவலர் குழுவால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த அறநிலையத் துறையின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும் என அறங்காவலர் தரப்பு கோரியதால், அது தொடர்பான முடிவெடுத்து தெரிவிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை மார்ச் 18-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

இதற்கிடையே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவிற்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க கோரி, மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் ஆணையர் உள்ளிட்டோர் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த வழக்குகள் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதி ராமன் அமர்வு முன்பாக நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, ஏன் இத்தனை மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். ஒவ்வொரு முறை விசாரணையின்போதும் பல உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுவதால் பல மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அப்போது, மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராக கால அவகாசம் கோரப்பட்டதை எடுத்து வழக்கை இன்றைக்கு (மார்ச் 17) ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ் குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரிய வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து, வழக்கை வழக்கை ஏப்ரல் 8ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர். மேலும், தேவஸ்தானமே தீபத்தூணில் பூஜை செய்து இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாமே என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

