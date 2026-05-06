அ.தி.மு.க - த.வெ.க இடையே பேச்சுவார்த்தை: லால்குடி எம்.எல்.ஏ லீமா ரோஸ் தகவல்

தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க ஆட்சியமைக்க அ.தி.மு.க ஆதரவு வழங்குமா என்பதில், அக்கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இடையிலேயே குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

லால்குடி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் லீமா ரோஸ் - வேதாரண்யம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஓ.எஸ். மணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 6, 2026 at 7:40 AM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்க அ.தி.மு.க ஆதரவு வழங்காது என ஓ.எஸ். மணியன் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக லால்குடி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் லீமா ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றிப்பெற்ற லால்குடி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் லீமா ரோஸ், வேதாரண்யம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஓ.எஸ். மணியன், கன்னியாகுமரி தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோர் சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இல்லத்தில் அவரை சந்தித்தனர்.

இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் வெற்றிபெற்ற உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த சந்திப்புக்குப் பின் வெளியே வந்த அவர்களிடம், அ.தி.மு.க தலைமை, த.வெ.க ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு வழங்குமா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது பேசிய லீமா ரோஸ், “ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக அ.தி.மு.க-த.வெ.க இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தை நல்லபடியாக முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது” என்று கூறினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளை தங்கள் வசப்படுத்தியிருந்தாலும், தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அ.தி.மு.க மற்றும் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற தமிழக வெற்றிக் கழகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், லீமா ரோஸ் பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை தூண்டியுள்ளது.

இதையடுத்து பேசிய தளவாய் சுந்தரம், “சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொண்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றோம். அவர் எங்களுக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார். அடுத்த கட்ட முடிவுகளை அவர் தான் எடுப்பார்” என்றார்.

இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய ஓ.எஸ். மணியன் “தமிழ்நாட்டில் பெரிய கட்சி அ.தி.மு.க தான். த.வெ.க ஆதரவு கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டோம். எடப்பாடி பழனிச்சாமி இல்லத்தில் எந்தவித அரசியல் ஆலோசனையும் நடைபெறவில்லை. வெற்றி சான்றிதழ்களை அவரிடம் காட்டி வாழ்த்து பெற்றோம். அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தேன். த.வெ.க-விற்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காததற்கு காலம் பதில் சொல்லும்; எடப்பாடி கூறுவார்” என்று தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டின் ஆட்சிக்கட்டிலை அலங்கரிக்கப்போகும் நபர் யார் என்ற கேள்வி இந்தியா முழுவதும் வலுத்துவரும் நிலையில், த.வெ.க-விற்கு ஆதரவு கொடுப்பது தொடர்பாக ஒரே கட்சியின் இரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இடையே கருத்து முரண் ஏற்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

