அதிமுக ஒன்றிணைவது உறுதி - சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எம்.எல்.ஏ லீமா ரோஸ் தகவல்
கோடானகோடி தொண்டர்களின் தியாகத்தால் வளர்ந்த இந்த எஃகு கோட்டையை இனி எவராலும் அசைக்க முடியாது என அதிமுக ஐடி விங் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது
Published : May 27, 2026 at 12:16 PM IST
சென்னை: அதிமுக ஒன்றிணைவது உறுதி என அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ லீமா ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்ததால், பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை மீது சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்டோர் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர். அவர்களுக்கு 25 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். இதனால், அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கடந்த 13-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அப்போது அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் 25 பேர் மீதும் கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் மூலம் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
அதே போன்று அதிமுக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் சார்பிலும், இபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் கடிதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
" எனக்கு பின்னாலும் இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களுக்காகவே இயங்கும் “— AIADMK IT WING - SayYesToWomenSafety&AIADMK (@AIADMKITWINGOFL) May 27, 2026
இந்த சூழலில் அதிமுக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களான மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். தொடர்ந்து தவெகவில் தங்களை இணைத்து கொண்டனர்.
இந்நிலையில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்ற 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் 4 பேர் ராஜினாமா செய்ததால், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 43 ஆக குறைந்துள்ளது. இந்த சூழலில் அதிமுகவினர் இரண்டு அணிகளாக பிரிந்திருந்த நிலையில், மீண்டும் இணைப்பது குறித்து சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் நேற்று பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இதனிடையே, அதிமுக ஐடி விங் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "எனக்கு பின்னாலும், இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களுக்காகவே இயங்கும்“ - ஜெயலலிதா. கோடான கோடி தொண்டர்களின் தியாகத்தால் வளர்ந்த இந்த எஃகு கோட்டையை இனி எவராலும் அசைக்க முடியாது.
இனி நமக்குள் பிரிவில்லை. இந்த எஃகு கோட்டையை தகர்க்க இனி எவருக்கும் வழியில்லை. நம் இலக்கு ஒன்று தான். அது கோட்டையில் மீண்டும் நமது இரட்டை இலை கொடி பறப்பது மட்டுமே. நாளை நமதே, தமிழ்நாடும் நமதே” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து இன்று சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள சி.வி. சண்முகம் அலுவலகத்திற்கு அவரது தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் லால்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் லீமா ரோஸ், நத்தம் விஸ்வநாதன், நன்னிலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ், பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகர், ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.சி.வீரமணி உள்ளிட்டோர் வருகை தந்தனர்.
மேலும் தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.பி.வேலுமணி, பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி மனோகரன், கரூர் எம்எல்ஏ எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், பாலக்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.அன்பழகன், விராலிமலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயபாஸ்கர், புவனகிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருண்மொழித்தேவன் ஆகியோர் வருகை தந்து ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த நிலையில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இரு பிரிவாக இருந்தது முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக அக்கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தெரிவித்தார். அதேபோல் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, சி.வி. சண்முகம் தரப்பு ஒன்றிணைவது உறுதி என எம்.எல்.ஏ லீமா ரோஸ் கூறினார்.