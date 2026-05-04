லால்குடி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: லால்குடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் பாரிவள்ளல், அதிமுக சார்பில் லீமா ரோஸ் மார்டின், நாதக சார்பில் மதன், தவெக இருந்து கு.ப.கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:14 AM IST
திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
தமிழகத்தில் பணக்கார வேட்பாளரான லீமா ரோஸ் லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் களமிறங்குகிறார் என்ற அறிவிப்பு வெளியானதுமே இந்த தொகுதி தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றது. இதனிடையே, கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,07,375
பெண்கள் - 1,15,455
மூன்றாம் பாலினம் - 23
மொத்தம் - 2,22,853
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், லால்குடி தொகுதியில் 86.51% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிக எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலில் லால்குடி தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பாக பாரிவள்ளல் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் லீமா ரோஸ் மார்டின், தவெக சார்பில் கு.ப.கிருஷ்ணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மதன் போட்டியிடுகிறார்கள்.
லால்குடி தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக இங்கு வலுவாக இருக்கிறது. கடந்த நான்கு முறையாக இந்த தொகுதியில் திமுகவை சேர்ந்த சௌந்திரபாண்டியன் தொடர்ந்து வெற்றிபெற்று வந்துள்ளார். மீண்டும் தொகுதியை கைப்பற்ற வேண்டும் என திமுக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக தீவிர பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வந்தது. அதே வேளையில் திமுகவுக்கு கடும் நெருக்கடி ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிமுகவின் லீமா ரோஸ் தொகுதி முழுவதும் சூறாவளியாக சுழன்று வாக்கு சேகரித்தார். தமிழகத்தில் மற்ற தொகுதிகளை விட இங்கு வாக்காளர்கள் அதிகம் கவனிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியானது. தற்போதைய நிலவரப்படி அதிமுக-திமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது.
1952-க்கு பிறகு லால்குடி சட்டப் பேரவை தொகுதி இதுவரை 17 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 10, அதிமுக 2, காங்கிரஸ் 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிமுக-திமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சௌந்தரபாண்டியன் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமாகா வேட்பாளரை 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றார்.