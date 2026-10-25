'முதல்வரின் முகவரி' சிறப்பு அலுவலராக லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் நியமனம்
இதுவரை முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலர் பொறுப்பை கூடுதல் பொறுப்பாகக் கவனித்து வந்த பி.அமுதா ஐஏஎஸ்க்கு பதிலாக, ஜி. லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார்.
Published : October 25, 2026 at 5:30 PM IST
சென்னை: 'முதல்வரின் முகவரி' திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலராக லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக அரசின் முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலராக, முதலமைச்சரின் செயலாளர்-II ஆகப் பணியாற்றும் லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அரசாணையைத் தமிழக அரசின் பொதுத்துறை (சிறப்புப் பிரிவு-A) 2026 அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி வெளியிட்டுள்ளது.
தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள், அரசு செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலைகளில் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அரசு நிர்வாகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலர் பொறுப்பை, முதலமைச்சரின் செயலாளர்-II ஆகப் பணியாற்றும் ஜி.லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் கூடுதல் பொறுப்பாக கவனிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலர் பொறுப்பை கூடுதல் பொறுப்பாகக் கவனித்து வந்த பி.அமுதா ஐஏஎஸ்க்கு பதிலாக, ஜி.லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார்.
மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை, ஜி.லட்சுமி பிரியா ஐஏஎஸ் முதல்வரின் முகவரி திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலர் பொறுப்பை முழுக் கூடுதல் பொறுப்பாகக் கவனிப்பார் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.