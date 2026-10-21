சென்னையில் ரூ.23 லட்சம் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல் - ராஜஸ்தான் நபர் கைது
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பாலி மாவட்டத்தில் ஒரு கிலோ அபினை ரூ.65,000-க்கு விலைக்கு வாங்கி, அதனை சென்னைக்குக் கொண்டுவந்து ஒரு கிலோ ரூ.1,10,000-க்கு விற்பனை செய்து வந்ததாக கைது செய்யப்பட்ட அசுராம் போலீசாரிடம் தெரிவித்தார்.
Published : October 21, 2026 at 11:07 AM IST
சென்னை: ரூ. 23 லட்சம் மதிப்புள்ள போதைப்பொருளை தமிழகத்திற்கு கடத்தி வந்த ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை மாநகரில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த காவல்துறை தீவிர ரோந்து மற்றும் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த நிலையில், பூக்கடை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பிரகாசம் சாலை சந்திப்பில் போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாக பெருநகர காவல்துறையின் வடக்கு மண்டல இணை ஆணையரின் சிறப்புத் தனிப்படை போலீசாருக்குக் ரகசியல் தகவல் கிடைத்திருக்கிறது.
அந்த தகவலின் பேரில், உதவி ஆய்வாளர் சின்னதுரை தலைமையிலான போலீசார் எஸ்பிளனேடு காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பிரகாசம் சாலை - அண்ணா பிள்ளை தெரு சந்திப்பில் தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரை மறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், அவர் மாதவரம் பொன்னியம்மன்மேடு வ.உ.சி. தெருவைச் சேர்ந்த அசுராம் (46) என்பது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், மாதவரத்தில் உள்ள தனது வீட்டில் அபின் போதைப்பொருளைப் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்தார். உடனே அங்கு விரைந்த போலீசார், அவரது வீட்டிலிருந்து சுமார் 22.894 கிலோ எடையுள்ள போதைப்பொருளைப் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஹோண்டா யூனிகார்ன் இருசக்கர வாகனமும் கைப்பற்றப்பட்டது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ. 23 லட்சம் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் ராஜஸ்தான் மாநிலம் பாலி மாவட்டத்தில் ஒரு கிலோ அபினை ரூ.65,000-க்கு விலைக்கு வாங்கி, அதனை சென்னைக்குக் கொண்டுவந்து தனக்கு தெரிந்த நபர்களுக்கு ஒரு கிலோ ரூ.1,10,000-க்கு விற்பனை செய்து வந்ததாகவும் அசுராம் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தக் கடத்தல் நெட்வொர்க்கில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? சென்னையில் இந்த போதைப்பொருள் யாருக்கெல்லாம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது? ராஜஸ்தானிலிருந்து இது எவ்வாறு சென்னைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது? என்பது குறித்தெல்லாம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அசுராம் மீது NDPS சட்டம் பிரிவு 8(c) 18(b)-இன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.