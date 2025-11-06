நடுவானில் நெஞ்சு வலியால் அவதியடைந்த பெண் உயிரிழந்த சோகம்!
இந்தோனேசியா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த விமானத்தில் பெண் பயணிக்கு திடீர் நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால் அவசர மருத்துவ சிகிச்சைகாக விமானம் தரையிறக்கப்பட்டது.
Published : November 6, 2025 at 2:20 PM IST
சென்னை: சவுதி அரேபியாவில் இருந்து இந்தோனேஷியாவிற்கு விமானம் மூலம் சென்றுக் கொண்டிருந்த பெண் பயணிக்கு திடீர் நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சவுதி அரேபியாவின் இரண்டாவது பெரிய நகரம் ஜெட்டா. இங்கிருந்து இந்தோனேஷியாவின் தலைநகர் ஜகார்தாவை நோக்கி ’சவுதி அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம்’ 420 பயணிகளுடன் சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த விமானத்தில் தனது இரண்டு மகன்களுடன் இந்தோனேஷியா நாட்டைச் சார்ந்த டர்டியா ஸ்ரீநி நிஷா (63) என்ற பெண் பயணம் மேற்கொண்டார்.
விமானம் மாலையில் சென்னை வான் பரப்பில் பறந்து கொண்டு இருந்தது. அப்போது ஸ்ரீநி நிஷாவுக்கு திடீரென நெஞ்சு வலிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதனை அவர் தனது விமானத்தில் இருந்த பணி பெண்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, அந்த பெண்ணுக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. இது குறித்து விமானிக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அந்த பெண் தொடர்ந்து நெஞ்சு வலி தாங்க முடியாமல் துடித்ததால், அவசர சிகிச்சை அளிப்பதற்காக விமானத்தை அவசரமாக தரையிரக்க வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இதுதொடர்பாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விமானத்தை தரையிறக்க அனுமதி பெறப்பட்டது. பின், விமானம் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசர அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து சென்னை விமான நிலைய மருத்துவக் குழுவினரும் பெண் பயணியை பரிசோதித்து சிகிச்சை அளிக்க விமானத்திற்குள் ஏறினர். அப்போது பெண் பயணி மூச்சுப் பேச்சு இல்லாமல் மயக்க நிலையில் இருந்தார். அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவர் கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்து விட்டதாக கூறியுள்ளனர். இதைக் கேட்ட அந்த பெண்ணின் இரண்டு மகன்களும் தாயைப் பார்த்து கதறி அழுதனர்.
பின், உயிரிழந்த பெண்ணின் உடலை விமானத்தில் இருந்து கீழே இறக்கி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று பதப்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் இந்தோனேஷியாவுக்கு கொண்டு செல்ல சென்னை விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள் சிறப்பு அனுமதி அளித்தனர். மேலும் அந்தப் பெண்ணின் இரு மகன்களுக்கும் அவசர மற்றும் தற்காலிக விசா வழங்கப்பட்டது. டெல்லியில் உள்ள இந்தோனேசியா நாட்டு தூதரகத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு உடலை அவரது நாட்டிற்கு கொண்டு செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தொடர்ந்து போலீசார் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
|இதையும் படிங்க: ஜப்பானுக்கே சென்னை முன்னோடி; அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா பெருமிதம்!
பின்னர், சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்ட சவுதி அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் 417 பயணிகளுடன் மீண்டும் சென்னையில் இருந்து இந்தோனேசியா புறப்பட்டு சென்றது. இந்த சம்பவம் சென்னை விமான நிலைய பயணிகள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.