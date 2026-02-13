ETV Bharat / state

எல்லை பாதுகாப்பு படையில் சேர்ந்து தாய்க்கு பெருமை சேர்த்த மகள் - நெல்லையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

எல்லை பாதுகாப்பு படை வீராங்கனையாக சொந்த ஊரான மானூருக்கு வந்த ஹரி ரித்துவிற்கு உறவினர்களும், பொதுமக்களும் மாலை அணிவித்து, வரவேற்பு பதாகைகள் வைத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தனது தாயுடன் ஹரி ரித்து
தனது தாயுடன் ஹரி ரித்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
February 13, 2026

திருநெல்வேலி: தனி ஒரு பெண்ணாக தன்னை படிக்க வைத்த தாயாருக்கு எல்லை பாதுகாப்பு படையில் சேர்ந்து மகள் பெருமை சேர்த்த சம்பவம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரங்கேறியுள்ளது.

மானூர் அருகே உள்ள ரஸ்தா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி (47). இவர் திருமணமாகி தனது கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். லட்சுமிக்கு, இரு மகள்கள் உள்ளனர். தனி ஒரு பெண்ணாக துவண்டு விடாமல், தனது கடின உழைப்பால் தனியார் நிறுவனங்களில் காவலாளியாக வேலை பார்த்து இரு மகள்களை படிக்க வைத்தார்.

மூத்த மகளுக்கு திருமணம் ஆன நிலையில், தனது தாயின் அயராத உழைப்பை பார்த்து வளர்ந்த இரண்டாவது மகள் ஹரி ரித்து (23), தானும் வாழ்க்கையில் முன்னேறி அவருக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என உறுதியோடு படித்தார். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரியில் பிகாம் படித்து வந்த ஹரி சிந்து, கல்லூரியில் படிக்கும் போதே என்சிசி அமைப்பில் சேர்ந்தார்.

இதனால் இவருக்கு சீருடைப் பணியில் சேர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டானது. பின்னர் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையில் சேர முடிவு செய்தார். அதில் சேர்வதற்கான வழிமுறைகளை திரட்டிய பின், மதுரை மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் பகுதியில் உள்ள எல்லை பாதுகாப்பு பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்தார். அங்கு ஓராண்டு காலம் தீவிர பயிற்சி பெற்றார். இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற எஸ்எஸ்சி ஜிடி (SSC GD) தேர்வில் 80.48 மதிப்பெண்கள் பெற்று எல்லை பாதுகாப்பு படைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதனைத்தொடர்ந்து ஓராண்டு எல்லை பாதுகாப்புப் படை பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ஹரி ரித்து, தனது சொந்த ஊரான ரஸ்தா கிராமத்திற்குத் திரும்பினார். ரஸ்தா கிராமத்திற்கே பெருமை சேர்த்த ஹரி ரித்துவை வரவேற்க பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்தனர். அதன்பின் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீராங்கனையாக சொந்த ஊருக்கு வந்திறங்கிய ஹரி ரித்துவிற்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

எல்லை பாதுகாப்பு படையில் சேர்ந்து தாய்க்கு பெருமை சேர்த்த மகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ஹரி ரித்துவின் உறவினர்களும், அந்த ஊரைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் கூட்டமாகச் சேர்ந்து மாலை அணிவித்தனர். மேலும் சாலைகளில் வரவேற்புப் பதாகைகளை வைத்துத் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். ”ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச் சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்” என்ற திருக்குறளுக்கு தனது மகளால் அவரது தாய் லட்சுமி பெருமை கொண்டார்.

