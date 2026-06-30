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’குறை ஒரு தடையல்ல’ சர்வதேச ஆணழகன் போட்டிக்கு தேர்வாகி தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் பொள்ளாச்சியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்!

மாற்றுத்திறனாளி சுலைமான் கடந்த வாரம் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆணழகன் போட்டியில் வெண்கலம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

பயிற்சியாளர் சந்தோஷ் உடன் சுலைமான்
பயிற்சியாளர் சந்தோஷ் உடன் சுலைமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 9:17 PM IST

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-BY பி.முத்துக்குமார்

சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் ஆணழகனுக்கான 'மிஸ்டர் ஒலிம்பியா' போட்டியில் பங்கேற்க பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளியின் மகனான மாற்றுத்திறனாளி சுலைமான் தேர்வாகி சாதனைப் படைத்துள்ளார். அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு நிதியுதவி அளித்து உதவ வேண்டும் என அவரின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி ஜமீன் ஊத்துக்குளி செல்லமுத்து நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த உமர் பாரூக் என்பவரின் மூத்த மகன் சுலைமான். இவர் வளர வளரதான் இவருக்கு காது கேட்கவும், வாய் பேசவும் முடியாது என்பது அவரின் பெற்றோர்க்கு தெரியவந்தது.

இவரின் தம்பியும் அதே நிலையில் பிறக்க இரு மகன்களையும் நல்ல படியாக வளர்த்து, அவர்களுக்கு தேவையானது அனைத்தையும் செய்துதர வேண்டும் என அவரின் தந்தை எண்ணினார். காய்கறி மார்க்கெட்டில் சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வரும் அவர், பொருளாதார ரீதியாக சிக்கல்களில் இருப்பினும், இரு மகன்களையும் நல்லபடியாக வளர்த்து வந்தார்.

தானும் அர்னால்டு போல ஆக வேண்டும்

சுலைமானிற்கு 15 வயது இருக்கும்போது, ஒரு நாள் பொள்ளாச்சியில் உள்ள ஒரு தியேட்டரில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஹாலிவுட் நடிகர் அர்னால்டு நடித்த திரைப்படத்திற்கு அவரின் தந்தை அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அதனைப் பார்த்த சுலைமானிற்கு அப்போது தானும் அர்னால்டு போலவே ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றியது.

பயிற்சியாளர் சந்தோஷ் உடன் பயிற்சி எடுக்கும் சுலைமான்
பயிற்சியாளர் சந்தோஷ் உடன் பயிற்சி எடுக்கும் சுலைமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத்தொடர்ந்து, அர்னால்டு போன்று கட்டுப்கோப்பான உடலை கொண்டுவர முடிவு செய்த சுலைமான், தன்னை உடற்பயிற்சி கூடத்தில் சேர்ந்து விடுமாறு அவரின் தந்தையிடம் கேட்டுள்ளார். மகன் ஆசையாய் கேட்பதை தந்தை எப்படி மறுக்க முடியும்? உடனே ஒரு உடற்பயிற்சி கூடத்தில் மகனை சேர்ந்துள்ளார்.

அங்கு சுலைமானுக்கு வைசாக் என்பவர் அறிமுகமாகியுள்ளார். இருவரும் சேர்ந்து பயிற்சி பெற்று வந்தனர். சுலைமானின் ஆர்வத்தையும், அசாத்திய திறமையையும் கண்ட வைசாக், அவரை கோவையில் உள்ள உடற்பயிற்சி நிபுணர் சந்தோஷ் என்பவரிடம் அழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்.

அவரிடம் இருந்து தொடர்ந்து சிறப்பான பயிற்சியை பெற்ற சுலைமான், உடலை கட்டுப்கோப்பாக மாற்றி, அர்னால்டிற்கு நிகரான வடிவமைப்பைப் பெற்றார். சிறிய வயதில் தோன்றிய அவரின் ஆசை, வாழ்நாள் கனவாக மாறியது.

எண்ணற்ற பரிசுகளை வாங்கி குவித்த சுலைமான்

அதைத்தொடர்ந்து, பல்வேறு ஆணழகன் போட்டிகளில் பங்கேற்க அவர், மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று எண்ணற்ற பரிசுகளை வென்று சாதித்துள்ளார். கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு பெங்களூருவில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்று முதல் பரிசை பெற்றார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த வாரம் டெல்லியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று ப்ரோ கார்ட் (PRO CARD) பிரிவில் வெண்கலம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இந்நிலையில், தற்போது சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் மிஸ்டர் ஒலிம்பியா போட்டியில் பங்கேற்க தேர்வாகியுள்ளார்.

பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆணழகன் சுலைமான்
பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆணழகன் சுலைமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சர்வதேச அளவிலான மிஸ்டர் ஒலிம்பியா போட்டிக்கு தேர்வு

இவரின் இந்த சாதனையின் மூலம் பொள்ளாச்சிக்கு பெருமையை சேர்ந்துள்ளார். தற்போது 'மிஸ்டர் ஒலிம்பியா' போட்டியில் பங்கேற்க தீவிரமாக பயிற்சி பெற்று வரும் நிலையில், அந்த போட்டியில் பங்கேற்க தமிழ்நாடு அரசு நிதி வழங்கி உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

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அவரின் பயிற்சியாளர் சந்தோஷ் இதுகுறித்து கூறுகையில், “கடந்த 2020இல் சுலைமான் எனது சகோதரர் வைசாக் மூலம் அறிமுகமானார். தான் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆணழகனாக உருவாக வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் இருந்த சுலைமானுக்கு அதற்கான பயிற்சிகளை வழங்கினேன். இன்று அவர் மிகச்சிறந்த ஆணழகனாக உருவெடுத்துள்ளார். தமிழகம் மட்டுமின்றி தேசிய அளவில் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு சாதனை படைத்துள்ளார். அவர் உலகளவில் சாதிக்க தமிழ்நாடு அரசு உதவ வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

ஆணழகன் சுலைமானின் தந்தை உமர் பாரூக் கூறுகையில், “காய்கறி மார்க்கெட்டில் குறைந்த கூலிக்கு பணியாற்றும் எனக்கு, இரு குழந்தைகளும் வாய் பேச முடியாமலும், காது கேட்காமலும் பிறந்ததால் அவர்களின் எதிர்காலத்தை நfனைத்து மிகவும் கவலை அடைந்தேன். எப்படியாவது இருவரையும் நல்ல நிலைக்குகொண்டுவர வேண்டும் என எண்ணியபோதுதான், அர்னால்டு படத்தைப் பார்த்து அவரை போல வர வேண்டும் என சுலைமான் என்னிடம் கூறினார்.

அவரின் ஆர்வத்திற்கும், விடாமுயற்சிக்கும் கிடைத்த பலனாக தற்போது பொள்ளாச்சிக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று சாதனைப் படைத்துள்ளார். தனது மகனுக்கு சிறந்த பயிற்சி அளித்த சந்தோஷ் மற்றும் வைசாக்கிற்கு நன்றி தெரிவித்துகொள்கிறேன். என் மகன் சர்வதேச அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு உதவ வேண்டும். எங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உதவி செய்ய வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

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POLLACHI LABOUR SON SULAIMAN
MR OLYMPIA COMPETITION
ஆணழகன் சுலைமான்
பொள்ளாச்சி ஆணழகன் சுலைமான்
SULAIMAN SELECTED FOR MR OLYMPIA

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