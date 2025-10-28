கூலித் தொழிலாளி குடும்பத்தினர் மீது கொடூர தாக்குதல் - 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு!
பணம் கொடுக்கல், வாங்கலில் ஏற்பட்ட தகராறில் கூலித் தொழிலாளியின் குடும்பத்தை ஒரு கும்பல் கொடூரமாக தாக்கும் பதைபதைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : October 28, 2025 at 7:24 PM IST
திருநெல்வேலி: கூலித் தொழிலாளியின் குடும்பத்தை கொடூரமாக தாக்கிய விவகாரத்தில் பணகுடி போலீசார் 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விசாரணையில், பணகுடி அருகே உள்ள சிவகாமிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பொன்ராஜ். கூலி தொழிலாளியான இவர் நேற்று மதியம் தனது குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் குடும்பத்தினர், ஆறு பேர் கொண்ட கும்பலாக பொன்ராஜ் வீட்டிற்கு திடீரென கம்பு, கற்கள் போன்ற ஆயுதங்களை கொண்டு வந்து அவரது வீட்டை சூறையாடினர் என தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும் வீட்டில் அமர்ந்திருந்த பொன்ராஜ், திவ்யலட்சுமி, ஜெனிஷா, ஜோதி, கல்லூரி மாணவி டெல்சி ஆகியோரை அந்த கும்பல் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் 5 பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர். பின்னர் அக்கம்பக்கத்தினர் பொன்ராஜ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை மீட்டு, நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து பணகுடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு பொன்ராஜ் குடும்பத்தினருக்கும், அதே பகுதியை கிருஷ்ணகுமார் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாகவும் இதனால் தான் இந்த தாக்குதல் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக இரு குடும்பத்தினரும் அளித்த புகாரின் பேரில் 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த சிசிடிவி காட்சியில் 6 பேர் கொண்ட கும்பல் பொன்ராஜ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை மிகக் கொடூரமாக தாக்கும் காட்சிகள் பதிவாகி உள்ளன.
இச்சம்பவம் குறித்து பணகுடி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ராஜாராமை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், ”பணகுடி பகுதியை சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் என்பவருக்கும், பொன்ராஜ் குடும்பத்தினருக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் முன்பு பிரச்சனை இருந்து வந்துள்ளது.
கிருஷ்ணகுமார் சீட்டு நடத்தி வருகிறார். அதில் பொன்ராஜ் சீட்டு பணம் செலுத்தாததால் இருதரப்பிற்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. பலமுறை கிருஷ்ணகுமார் பணத்தை கேட்டும் பொன்ராஜ் கொடுக்காததால், ஆத்திரத்தில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது. இந்த விவகாரத்தில் இருதரப்பினரும் அளித்துள்ள புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை செய்து வருகிறோம். இருதரப்பிலும் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் தற்போதைக்கு கைது நடவடிக்கை இல்லை. அவர்களுக்கான சிகிச்சை முடிந்த பிறகு விசாரணையை மேலும் தீவிரபடுத்துவோம்" என கூறினார்.