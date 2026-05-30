சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்
எரிபொருள் சேமிப்பு குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அனைவரும் சொந்த வாகனங்களை விடுத்து பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார்
Published : May 30, 2026 at 11:51 AM IST
சென்னை: மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் எரிபொருள் சேமிப்பு குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தார்.
மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் டெல்லியில் இருந்து நேற்று இரவு விமான மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். அதன் பின்னர் வழக்கம் போல் விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலம் இல்லத்திற்கு செல்லாமல், சென்னை விமான நிலையம் மெட்ரோ நிலையத்தில் இருந்து அரும்பாக்கம் நோக்கி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தார்.
இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் எரிபொருள் செலவு தொடர்ந்த அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், தேவையற்ற வாகன பயன்பாட்டை குறைத்து பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும், எரிபொருளை சேமிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக அவருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் கூடுதல் வாகனங்களும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வர வைக்கப்படவில்லை. பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்திய மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனை ரயிலில் பயணித்த சக பயணிகள் ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்தனர். மேலும் ரயிலில் அவருடன் உரையாடிக் கொண்டே சென்றனர். எரிபொருள் சேமிப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் எடுத்த இந்த முயற்சி பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்கும் விதமாகவும் அமைந்துள்ளது.
இதனிடையே ரயிலில் செல்லும் போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய எல்.முருகன், “பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொதுமக்களுக்கு கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு அறிவுரை ஒன்றை வழங்கி இருந்தார். அதில் எரிபொருளை சேமிக்க சொந்த வாகனங்களை விடுத்து பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார். அதன் அடிப்படையில் நான் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எல்லாம் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி வருகிறேன். அதே போல் மின்சார வாகனங்களையும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகிறேன்.
அதே போல் சென்னை விமான நிலையம் மெட்ரோவில் இருந்து எனது வீட்டிற்கு செல்வதற்கு மெட்ரோ ரயில் வசதியாக உள்ளது. பிரதமரின் வார்த்தையை மதித்து நாட்டில் அதிகப்படியானோர் பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்காமல் இருக்க மெட்ரோ ரயில் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அனைவரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்வது போல் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்” என கூறினார்.