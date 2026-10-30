எல்.முருகன் 17 நாட்களுக்குப் பின் அறிக்கை: ராஜிநாமா செய்தது ஏன்?
2029 ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்காக, அடிமட்டத்தில் உள்ள கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதே ராஜிநாமாவின் ஒரே நோக்கம் என எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: தான் மத்திய இணையமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தது குறித்து அவதூறு பரப்புவதாக எல்.முருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “எல். முருகன் ஆகிய நான், 13.10.2026 அன்று மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும், மத்திய அரசின் தகவல், ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் பதவியிலிருந்தும் விலக பிரதமரிடம் அனுமதி கோரினேன். அவரது அனுமதி பெற்றதும் எனது ராஜிநாமாவை சமர்ப்பித்தேன்.
மக்களவை தேர்தலுக்கு பணியாற்றுவதே நோக்கம்
எனது ராஜினாமாவின் ஒரே நோக்கம், 2029 ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்காக, அடிமட்டத்தில் இருந்து தொடங்கி, கட்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களை மேம்படுத்து தான். அவர்களுக்குத் தேவையான பயிற்சிகளையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்துவதே ஆகும்.
முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சரும், நமது முன்னாள் மாநிலத் தலைவருமான டாக்டர் திரு.@DrLMurugan அவர்கள் இன்று (29.10.2026) வெளியிட்டுள்ள பத்திரிக்கைச் செய்தி. 1/2 https://t.co/fTtRmPgXfQ— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) October 29, 2026
நாட்டின் குடிமக்களின் நலனுக்காகவும், குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனுக்காகவும், மேற்கண்ட பணியை மேற்கொள்வது எனது பொறுப்பாகும். மத்திய அரசின் நிலையான ஆதரவைப் பெற்று, மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள், கொள்கைகள், மற்றும் செயல்திட்டங்களுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு தொடர்ந்து முன்னேற்றப் பாதையில் பயணிப்பதை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கமாகும்.
மேலும், தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு திட்டங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவது எனது கடமையாகும். இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் மத்திய அரசு எந்த அளவிற்கு தனது பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
அவதூறு கருத்துக்கு கண்டனம்
கட்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில் நான் மேற்கொண்டுள்ள தற்போதைய பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள இயலாத சிலர், டிஜிட்டல் ஊடகங்கள், அச்சு ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊடகங்கள் வாயிலாக தேவையற்ற மற்றும் இழிவான கருத்துகளைத் தெரிவித்து அவற்றைப் பரப்பி வருகின்றனர்.
இத்தகைய கருத்துகள் அவதூறானவை மட்டுமல்லாமல், வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கவையும் ஆகும். இந்தக் கருத்துகள் அனைத்தும் எவ்வித ஆதாரமும் அற்றவை; முற்றிலும் புனையப்பட்டவை; தீய உள்நோக்கம் கொண்டவை; அரசியல் நோக்கங்களால் தூண்டப்பட்டவை. நான் கடின உழைப்பின் மூலம் பெற்றுள்ள நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்துவதும், எனது ராஜினாமாவிற்குப் பல்வேறு தவறான அர்த்தங்களைக் கற்பித்து, பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை உருவாக்குவதுமே இவற்றின் ஒரே நோக்கமாகும்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இரண்டு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, மத்திய இணையமைச்சராக இரண்டு முறை பணியாற்ற எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகள் என அனைத்தும் என் மீதான பிரதமரின் நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடே காரணமாக அமைந்தது. தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள், மீன்வளம் மற்றும் கால்நடைப் பராமரிப்பு ஆகிய அமைச்சகங்களில் பணியாற்றக் கிடைத்த வாய்ப்பு, நமது நாட்டையும் அதன் மக்களையும் குறித்த எனது புரிதலை விரிவுபடுத்தியது.
தமிழ்நாடு மீது அக்கறை கொண்டவர் பிரதமர் மோடி
கொடை, கருணை, நேர்மையான ஆட்சி, மற்றும் குடிமக்களைப் பாதுகாத்தல் ஆகிய நான்கு பண்புகளையும் கொண்ட அரசர், அரசர்களுக்கெல்லாம் ஒளிவிளக்காகத் திகழ்வார் என் வள்ளுவனின் வரிகளுக்கு ஏற்ப ஆட்சி நடத்தி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் அவரது அமைச்சரவையில் ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றிய காலம் என் வாழ்நாளில் முக்கிய தருணம்.
பிரதமரின் பொறுமை, கருணை, மற்றும் அசாதாரணமான அர்ப்பணிப்பு உணர்வு ஆகியவற்றை மிக நெருக்கமாகக் காணும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. தமிழ்நாட்டின் மீது பிரதமர் கொண்டுள்ள அக்கறையை தனிப்பட்ட முறையில் நான் நேரில் கண்டவன்.
சென்னை மெட்ரோ திட்டம், தூத்துக்குடி துறைமு விரிவாக்கம், நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள், அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் 26 ரயில் நிலையங்களை மறுசீரமைப்பு செய்தது என மத்திய அரசின் திட்டங்கள், அதுபோலவே தமிழ்நாட்டை பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிரச்சனை என்றாலும் பிரதமரை நான் அணுகிய போதெல்லாம், அந்தப் பிரச்சினைக்கு அவசர முக்கியத்துவம் அளித்து விரைவாகத் தீர்வு கண்டார்.
டெல்லியில் எனது இல்லத்திற்கு மூன்று முறை வந்து பொங்கல் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்ற பிரதமரின் வருகையை என்னால் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது. தமிழ் மொழி, கலாசாரம் மற்றும் நாகரிகத்தின் மீதான பிரதமரின் அன்பு தமிழர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அளவற்ற பெருமையைத் தந்துள்ளது.
பிரதமரை நான் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும், திருக்குறள் மீதான தமது ஈர்ப்பை அவர் வெளிப்படுத்துவார். அதுபோலவே நாடாளுமன்றத்தில் தமிழகத்தின் செங்கோல் நிறுவப்பட்டிருப்பது தமிழர்களின் இதயங்களில் தனிச்சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
கடினமாக உழைக்கும் கட்சித் தொண்டர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், பாஜக தலைமையும் தொடர்ந்து அங்கீகரித்து வருவது, ஒவ்வொரு கட்சித் தொண்டருக்கும் வலிமையையும் ஊக்கத்தையும் அளித்து வருகிறது. குடும்பப் பின்னணி எதுவாக இருந்தாலும், அர்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சி, மற்றும் சேவை மனப்பான்மை ஆகியவற்றுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை தொண்டர்களுக்கு அளிக்கிறது.
கட்சியிடம் இருந்தும், பிரதமரிடம் இருந்தும் நான் பெற்ற அனைத்தும், எனது பொறுப்புணர்வை மேலும் ஆழப்படுத்தி வருகின்றன. பிரதமர் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஊக்கம், பொதுவாழ்வில் ஈடுபடக் காரணமாக இருந்த பணிகளுக்கு என்னை மேலும் அதிகமாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
எனவே தற்போது தமிழ்நாட்டில் கட்சியை வலுப்படுத்தும் பணியில் முழு நேரமாக என்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளேன். 2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்காகக் கட்சியைத் தயார்படுத்தும் பணியில், தமிழ்நாடு பாஜகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் இணைந்து எனது முழு நேரத்தையும், ஆற்றலையும் செலவிடவுள்ளேன்.
ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும், ஒவ்வொரு தெருவிற்கும் சென்று, மக்களைச் சந்தித்து, நமது கட்சித் தொண்டர்களுக்குத் துணையாக நின்று, மாநிலத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் கட்சியின் செல்வாக்கையும், அமைப்பையும் விரிவுபடுத்தும் பணியில் முழுமையாக ஈடுபடவுள்ளேன்.
அனைவருடனும் இணைந்து, அனைவருக்கும் வளர்ச்சி, அனைவரின் நம்பிக்கை (Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas) என்ற பிரதமரின் செய்தியை ஒவ்வொருவரிடமும் கொண்டு சேர்க்கும், வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை நோக்கிய பயணத்தில் என்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளேன்.
2029 ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்காக, அடிமட்ட அளவில் உள்ள கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதே எனது ராஜிநாமாவின் ஒரே நோக்கமாகும். அரசியல் உள்நோக்கத்துடனும் தீய எண்ணத்துடனும் சிலரால் முன்வைக்கப்படும் பிற குற்றச்சாட்டுகளும், தேவையற்ற அவதூறுப் பிரசாரங்களும் உண்மைக்குப் புறம்பானவை.
இத்தகைய கருத்துகளைப் பரப்புவது, எனது நற்பெயருக்கும் மதிப்பிற்கும் களங்கம் ஏற்படுத்தும் அவதூறுச் செயலாகும். மேலும், இவை பிற தனிநபர்களையும் பாதிக்கக்கூடியவை. இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே தேவையற்ற அமைதியின்மையையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தும் பரந்த நோக்கம் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. இத்தகைய செயல்களை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது.
அவதூறு பரப்பினால் சட்ட நடவடிக்கை
எனக்கு எதிராக உண்மைக்குப் புறம்பான, அவதூறான மற்றும் இழிவான பிரசாரங்களைப் பரப்பும் நபர்களுக்கு எதிராக, குற்றவியல் மற்றும் உரிமையியல் நீதிமன்றங்களில் உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
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மேற்கண்ட விளக்கத்தின் இந்த விவகாரம் மூலம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக நம்புகிறேன். எனது ராஜினாமாவின் அடிப்படை நோக்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குச் சேவையாற்றுவதும், கட்சியை அனைத்து நிலைகளிலும் வலுப்படுத்தி வளர்ச்சி அடையச் செய்வதுமே ஆகும் பொதுமக்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.