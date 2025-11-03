ஊழல் குற்றச்சாட்டை திசை திருப்ப அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் என்ற பெயரில் திமுக நாடகம் - எல்.முருகன் குற்றச்சாட்டு!
ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும் போது எல்லாம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துவதும், அவர்களின் கவனத்தை திசை திருப்ப நாடகம் நடத்துவதும் திமுகவின் வழக்கம் என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 7:15 PM IST
சென்னை: ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை திசை திருப்ப அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் என்கிற பெயரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாடகம் நடத்துவதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர் விவகாரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது எல்.முருகன் கூறுகையில், "நேற்று அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் என்ற பெயரில் முதல்வர் நாடகம் நடத்தி உள்ளார். ஊழல் குற்றச்சாட்டை மறைக்கும் விதமாக கூட்டம் நடைபெற்று எஸ்.ஐ.ஆரை எதிர்த்துள்ளனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர் வரவேற்கத்தக்கது, நாம் அதனை ஆராய வேண்டும். நாம் நமது வாக்குகளை உறுதி செய்ய வேண்டும். திமுக எப்படி போலி வேஷம் போடும் என்றால், ஆர்.கே.நகர் தேர்தலின் போது திமுகவே போலி வாக்காளர்கள் உள்ளனர் என தெரிவித்து இருந்தது.
இன்று தமிழகத்தில் கே.என்.நேரு துறையில் ஊழல் நடந்து இளைஞர்களின் கோபம் திமுக மீது திரும்பி உள்ளது. இதை மறைக்கவே திமுக எஸ்.ஐ.ஆரை பேசுகிறது. அமலாக்கத்துறை தெளிவாக சொல்லி உள்ளது. சி.பி.ஐ இதனை விசாரிக்க வேண்டும். நெல் கொள்முதல் செய்வதில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. ரூ.160 கோடி அளவுக்கு ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது.
தேர்தல் முடிந்த பிறகு இதனை செய்தால் எந்த பலனும் இல்லை. எஸ்ஐஆர் மறைமுக குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை அமல்படுத்துவது என திருமாவளவன் பேசியது முதல்வருக்கான சப்பை கட்டு கட்டுவது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகளவு நெல் விளைச்சல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது தான். போதிய அளவு குடோன்கள் இல்லை என்பது கோழைத்தனமானது.
தற்காலிக குடோன்கள் அமைத்திருக்க வேண்டும். விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்வதற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக விவசாயிகளே தெரிவித்துள்ளார்கள். நெல் கொள்முதலில் பல்வேறு குளறுபடிகள், ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. ஊழல் உடலில் ஊறிப்போன கட்சி திமுக" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் எஸ்.ஐ.ஆர். நடத்தப்பட வேண்டும். இன்னும் 6 மாதங்கள் மட்டுமே உள்ளன. உண்மையான வாக்காளர்கள் விடுபடக்கூடாது. அதே சமயம் போலி வாக்குகள், நகல் வாக்குகள் மற்றும் இறந்தவர்களின் வாக்குகள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்.
எனவே எஸ்ஐஆர் காலத்தின் தேவை. எஸ்ஐஆர் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அதிகாரிகள், பூத் நிலை அதிகாரிகள் உள்பட அனைவரும் உடன் இருப்பார்கள்.
எஸ்.ஐ.ஆரை திமுக எதிர்க்கிறது அப்படி என்றால், மாநில அரசு ஊழியர்களை நம்பவில்லை என்று அர்த்தமா? வாக்காளர்களின் பெயர்களை அவர்களின் அனுமதி இல்லாமல் தேர்தல் ஆணையம் எப்படி நீக்க முடியும்?எஸ்ஐஆர் பணிகளே இன்னும் தொடங்காத போது இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை எப்படி கூற முடியும்? ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை திசை திருப்ப அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் என்கிற பெயரில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாடகம் நடத்தி உள்ளார்.
ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும் போது எல்லாம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துவதும், அவர்களின் கவனத்தை திசை திருப்ப நாடகம் நடத்துவதும் திமுகவின் வழக்கம். பண மோசடி குற்றச்சாட்டில் இருந்து மக்களை திசை திருப்ப திமுக விரும்புகிறது'' என்றார்.