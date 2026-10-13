அமைச்சர் பதவி ராஜினாமா; மீண்டும் தமிழக பாஜக தலைவராகிறார் எல்.முருகன்?
தற்போது மாநில தலைவராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி அல்லது வேறு ஏதேனும் அகில இந்திய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 10:54 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
சென்னை: மத்திய இணையமைச்சர் பதவியை எல்.முருகன் ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், அவர் மீண்டும் தமிழக பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சராகவும், மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்து வந்த எல்.முருகன், தமிழகத்தில் பாஜகவை வலுப்படுத்தும் களப்பணிக்காக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதாக தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிவிப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக தற்போது பாஜக மாநில தலைவராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரனுக்கும், தமிழக முதல்வருக்கும் அடிக்கடி கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் அதனை சரி செய்யவும், தவெக-பாஜக இடையே நட்புறவை மேம்படுத்தவும் எல்.முருகன் பாஜக தலைமையால் பயன்படுத்தபடுவார் என்ற கருத்தும் எழுந்துள்ளது.
எல்.முருகன் கடந்து வந்த பாதை
எல்.முருகன் தனது கல்லூரி காலத்தில் அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பில் இணைந்து தீவிர அரசியல் மற்றும் சமூகப் பணிகளில் ஈடுபட்டார். ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் தேசிய சிந்தனை மற்றும் கொள்கைகளில் ஈர்க்கப்பட்டு, பல ஆண்டுகள் முழு நேர தொண்டராகவும், அமைப்பாளராகவும் பணியாற்றினார்.
சட்டம் பயின்ற எல். முருகன், பாஜகவின் தேசிய வழக்குரைஞர் அணியில் தீவிரமாகப் பணியாற்றினார். சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றிய அனுபவத்துடன் கட்சியின் சட்டப்பூர்வ விவகாரங்களில் முக்கிய பங்காற்றினார்.
மத்திய அரசின் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். பட்டியல் சமூக மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும், அவர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் முழுமையாகச் சென்று சேர்வதற்கும் நாடு முழுவதும் தீவிரமாகச் செயல்பட்டார்.
அதன் பின்னர், மார்ச் 2020-இல், தமிழக பாஜகவின் மாநிலத் தலைவராக எல். முருகன் நியமிக்கப்பட்டார்.
அப்போது அவர் முன்னெடுக்கப்பட்ட ‘வேல் யாத்திரை’ தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது.
அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற 2021 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பாஜக 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைய இவர் ஆற்றிய கட்சிப் பணி மிக முக்கிய காரணமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு அவர் ஆற்றிய சிறப்பான பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில், ஜூலை 2021-இல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டார். மத்திய மீன்வளம், விலங்கு பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத் துறை இணை அமைச்சராகவும், மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, மத்திய பிரதேச மாநிலத்திலிருந்து, அவர் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
எளிய குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்து, தனது கடின உழைப்பால் கட்சியின் அடிமட்ட தொண்டனில் இருந்து மத்திய இணை அமைச்சர் பதவி வரை உயர்ந்த எல்.முருகன், தற்போது மீண்டும் தமிழகத்தில் பாஜகவை வலுப்படுத்த மக்கள் களத்திற்குத் திரும்பியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய அமைச்சர் பதவி ராஜினாமா செய்துள்ள எல்.முருகன் விரைவில் தமிழக பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தற்போது மாநில தலைவராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி அல்லது வேறு ஏதேனும் அகில இந்திய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.