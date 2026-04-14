ETV Bharat / state

ஸ்டாலினுக்கும், ராகுலுக்கும் இடையே எவ்வித மனக்கசப்பும் இல்லை; கே.வி.தங்கபாலு பிரத்யேக பேட்டி

ராகுல் காந்தி மற்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இணைந்து பங்கேற்கும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டங்களும், தனித்தனியாக நடைபெறும் பிரச்சாரக் கூட்டங்களும் கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை சேர்க்கும் என தங்கபாலு கூறியுள்ளார்.

author img

Published : April 14, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BY எஸ்.சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: ஸ்டாலினுக்கும், ராகுல் காந்திக்கும் எவ்வித மனக்கசப்பும் இல்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் கே.வி. தங்கபாலு கூறியுள்ளார்.

சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஸ்ரீநிதியை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் கே.வி. தங்கபாலு சவுரிபாளையம் பகுதியில் இன்று தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளருக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் ஆதரவு திமுக கூட்டணிக்கு உள்ளது. இந்த கூட்டணி மாபெரும் வெற்றியை பெரும், விரைவில் ராகுல் காந்தியும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் ஒரே மேடையில் பேசுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் தலைவர் ராகுல் காந்தி பிரச்சாரம் நடக்கும்” என்றார்.

ராகுல் காந்திக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் இடையே ஏதேனும் மனக்கசப்பு உள்ளதா என நமது செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, ”ராகுல் காந்திக்கும், ஸ்டாலினுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே எந்தவித மனக்கசப்பும் இல்லை. முதலமைச்சரும், ராகுல் காந்தியும் நல்ல நண்பர்கள். ராகுல் காந்தி அகில இந்திய தலைவர் என்பதால் இந்தியா முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்” என பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தங்கபாலு, "தமிழ்நாடு முழுவதும் தாம் மேற்கொண்ட சுற்றுப்பயணத்தின் வாயிலாக மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எழுச்சியும், வரவேற்பும் இருப்பதை நேரடியாக உணர முடிகிறது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு அரசு செய்துள்ள சிறப்பான பணிகளும், மக்கள் மத்தியில் உருவாக்கியுள்ள நற்பெயரும் இந்தத் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தேடித் தரும். திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமோக வெற்றி பெற்று மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார்.

இதையும் படிங்க: உங்கள் பிரார்த்தனைகளால் விரைவாக உடல்நலம் தேறி வருகிறேன்- காணொளி வெளியிட்டு வானதி சீனிவாசன் உருக்கம்

காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி விரைவில் தமிழ்நாட்டில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார். இதற்கான தேதிகள் மற்றும் இடங்கள் குறித்து இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும். ராகுல் காந்தி, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் இணைந்து பங்கேற்கும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டங்களும், தனித்தனியாக நடைபெறும் பிரச்சாரக் கூட்டங்களும் கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை சேர்க்கும்” என்றார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 10 நாட்களுக்கு குறைவாகவே உள்ள நிலையில், ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு தேர்தலுக்கு இன்னும் ராகுல் காந்தி பிரச்சாரம் செய்ய வராதது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

TAGGED:

தங்கபாலு
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்
KV THANGKABALU
ராகுல் காந்தி பிரச்சாரம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.