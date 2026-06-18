எது ’ரியல்’ எது ’ரீல்’ என்பது மக்களுக்கு தெரியும் - திமுகவை சாடிய தங்கபாலு
தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்பது மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்பது தான். அந்த நிலைப்பாட்டில் தெளிவாக இருக்கிறோம் என தங்கபாலு தெரிவித்தார்.
Published : June 18, 2026 at 3:18 PM IST
சென்னை: எது ’ரியல்’ எது ’ரீல்’ என்பது மக்களுக்கு தெரியும் என்று திமுகவை காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தங்கபாலு சாடினார்.
முன்னாள் அமைச்சர் கக்கனின் 119-வது ஆண்டு பிறந்த தினமான இன்று சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் உள்ள அவரது சிலைக்கு காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் கே.வி. தங்கபாலு மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தங்கபாலு, ”தமிழ்நாட்டில், காமராஜரை கொள்கை தலைவராக ஏற்ற விஜய் தலைமையில் புதிய அரசு மலர்ந்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு உதவியாக இருந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் காமராஜர் ஆட்சி வளர்ந்து, செழித்து இருக்க வேண்டுமென விரும்புகிறோம். திமுக எதிர்க்கட்சியாக உள்ளதால், சட்டப் பேரவையில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக அனைத்து வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்துவார்கள். அது குறித்து நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. எது ’ரியல்’ எது ’ரீல்’ என்பது மக்களுக்கு தெரியும்.
ஏற்கனவே நடந்த ஆட்சியை புறம் தள்ளிவிட்டு தான், இப்போது புதிய ஆட்சிக்கு மக்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளனர். அது தான் உண்மையான ஜனநாயகத்தில் மதிக்கப்பட வேண்டிய செய்தி.
புதிய அரசு அமைய வேண்டுமென மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். அதிலும் மிக முக்கியமாக கூட்டணி அரசு அமைய வேண்டும் என்பதில் மக்கள் உறுதியாக இருந்தனர். தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அரசு வராது, மக்கள் அதனை விரும்ப மாட்டார்கள் என திமுக தலைவரும், அதிமுக தலைவரும் இணைந்து சொன்னார்கள், அவர்களது இரண்டு கட்சிகளுக்கு எதிராக மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர்” என்றார்.
மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், “கர்நாடகா அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் நிலைப்பாடும், தேசிய காங்கிரஸ் நிலைப்பாடும் ஒன்று தான். கர்நாடக காங்கிரஸ் அவர்களது நிலைப்பாட்டையும் விருப்பத்தையும் தெரிவிப்பதில் தவறில்லை.
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அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்பது மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்பது தான். அந்த நிலைப்பாட்டில் தெளிவாக இருக்கிறோம். இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு தீர்ப்புகள் வந்துள்ளன, மேலும் தேசிய நதி நீர் ஆணையத்தின் வழியாகவும் அணை கட்டக்கூடாது என்று உத்தரவு வந்துள்ளது.
இந்த ஆணையம் நீதிமன்றத்திற்கு இணையான அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு, அதனை மீறி ஒரே ஒரு செங்கலை கூட எடுத்து வைக்க முடியாது. மேகதாதுவில் அணை வராது என்பது எங்களின் பார்வை, அங்கு அணை கட்டுவதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் பக்கமும், தமிழ்நாடு மக்களின் பக்கமும் நாங்கள் உறுதியாக நிற்போம்” என தெரிவித்தார்.