கே.வி. குப்பம் தொகுதி: கோட்டையைத் தக்கவைக்குமா அதிமுக கூட்டணி?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கே.வி. குப்பம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ராஜேஸ்வரி, அதிமுக தரப்பில் ஜெகன் மூர்த்தி, நாதக-வின் கலையேந்திரி, தவெக-வில் இருந்து தென்றல் குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:56 AM IST
கே.வி. குப்பம் (வேலூர்): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், வேலூர் மாவட்டத்தின் தனித் தொகுதியான கே.வி. குப்பம் (கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்) தொகுதியின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, கே.வி. குப்பம் தொகுதி ஒரு முக்கியப் போர் மைதானமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த முறை அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த ஜெகன் மூர்த்தி வெற்றி பெற்ற இத்தொகுதியில், இம்முறை கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
விவசாயம் நிறைந்த இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 451 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு 87.25 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. கிராமப்புற வாக்காளர்கள் மிக ஆர்வத்துடன் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கள நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரிக்கும், அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர் ஜெகன் மூர்த்திக்கும் இடையேதான் நேரடி மல்லுக்கட்டு காணப்படுகிறது. ஜெகன் மூர்த்தி தனது செல்வாக்கைத் தக்கவைக்கத் தீவிரமாகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
திமுக வேட்பாளர் ராஜேஸ்வரி, அரசு வழங்கிய மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை போன்ற திட்டங்கள் தனக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும் என நம்புகிறார். ஆளுங்கட்சியின் பலம் இவருக்குக் கூடுதல் சாதகமாக உள்ளது.
அதிமுக-பாமக கூட்டணியைப் பொறுத்தவரை, இத்தொகுதி தங்களது பாரம்பரியக் கோட்டை என்பதை நிலைநாட்டப் போராடி வருகிறது. வன்னியர் மற்றும் தலித் சமூக வாக்குகளை ஒருங்கிணைப்பதில் கவனம் செலுத்தியுள்ளனர்.
இத்தொகுதியின் முக்கியத் திருப்பமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் இ. தென்றல் குமார் களம் கண்டுள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை, கே.வி. குப்பம் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இது மற்ற கட்சிகளின் வெற்றி வாய்ப்பைப் பெருமளவில் பாதிக்கும்.
கடந்த 2021 தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியின் ஜெகன் மூர்த்தி சுமார் 10,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அந்த வெற்றியை இந்த முறையும் அவர் தக்கவைப்பாரா அல்லது திமுக இத்தொகுதியைத் தனது வசம் கொண்டு வருமா என்பதுதான் தற்போதைய பெரிய கேள்வி.
பாமக வேட்பாளர் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் கலையேந்திரி ஆகியோரும் கணிசமான வாக்குகளைப் பெறுவார்கள். குறிப்பாக, தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகள் இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளன.
முடிவாக, கே.வி. குப்பம் தொகுதியின் வெற்றி என்பது வேலூர் மாவட்டத்தின் தனித் தொகுதிகளில் எந்தக் கட்சியின் கை ஓங்கியிருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு முக்கிய அடையாளமாக அமையும்.