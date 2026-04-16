ரூ.30,000 கோடி ஆடியோ விவகாரத்தில் பிடிஆர் வழக்கு தொடராதது ஏன்? குஷ்பு சரமாரி கேள்வி
ராகுல் காந்தி ஏன் பிரச்சாரத்திற்கு வரவில்லை என்று கேட்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு துணிச்சல் உள்ளதா? என குஷ்பு கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
Published : April 16, 2026 at 7:57 AM IST
மதுரை: ரூ.30 ஆயிரம் கோடி பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக அமைச்சர் பிடிஆர் குரலில் வெளியான ஆடியோ தொடர்பாக பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் குஷ்பு சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பியுள்ளார். ஆடியோவில் வெளியானது தனது குரல் இல்லை என்றால், பிடிஆர் வழக்கு தொடராதது ஏன்? என்று அவர் வினவியுள்ளார்.
மதுரை மத்திய தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிடும் சுந்தர்.சி-க்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்வதற்காக அவரது மனைவியும், பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவருமான குஷ்பு, மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார். அப்போது, தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்து முதலமைச்சர் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை வீடியோ குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த குஷ்பு, “ஒரு முதலமைச்சர் பேசும் பேச்சா இது? ஒரு நாட்டின் பிரதமரை பார்த்து கேட்கும் கேள்வியா இது? அவருக்கு இது தவறாக தெரியவில்லையா? தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டு பிரதமரை மிரட்டுகிறார். உலகத்தில் சிறந்த தலைவர் என மோடியை அனைவரும் கூறி வருகின்றனர். அவர் நினைத்தால் மிரட்டலாம், நாங்கள் மிரட்டுவதற்கான ஆளில்லை. முதலமைச்சர் பேசுவதை பார்த்தால் வருத்தமாக உள்ளது” என கூறினார்.
சுந்தர்.சியை அமைச்சர் பி.டி.ஆர் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்வது குறித்த கேள்விக்கு, “படித்தவர்களுடைய பேச்சு அப்படிதான் இருக்குமாம். எங்களைப் பார்த்து படிக்காதவர்கள் என்று சொன்னார்கள். ஆமாம் நாங்கள் படிக்காதவர்கள் தான். ஆனால் நானும், சுந்தர்.சியும் தனிமனித தாக்குதல் நடத்தவில்லை. எங்களைப் பார்த்து சினிமா சங்கி என்று கூறுகிறார்.
அப்படியென்றால் திமுகவில் இருப்பவர்கள் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவர்களா? செந்தில் பாலாஜியும், சேகர்பாபுவும் எங்கிருந்து வந்தவர்கள்? கருணாநிதி இருந்த போது பாஜக உடன் திமுக கூட்டணி வைக்கவில்லையா? உங்களை போல் நாங்கள் லண்டன், அமெரிக்கா சென்று நாங்கள் படிக்கவில்லை. ஆனால் எங்கள் வளர்ப்பு சரியாக உள்ளது. எங்கள் அப்பா, அம்மா பெயரை நாங்கள் காப்பாற்றி வருகிறோம்” என பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "30 ஆயிரம் கோடி விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் பிடிஆர் பேசும் ஆடியோ வெளியானது. அந்த ஆடியோவில் உள்ளது தன்னுடைய குரல் இல்லை என்று அமைச்சர் பிடிஆர் கூறினார். ஆனாலும், ஏன் வழக்கு தொடரவில்லை? அப்போது அது உண்மைதானே?
அதனால் தானே நிதி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து, ஐடி அமைச்சராக மாற்றப்பட்டார்? சுயமரியாதையை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது கருணாநிதி. எனக்கு சுயமரியாதை முக்கியம் என்பதால்தான் திமுகவில் இருந்து விலகினேன். ஆனால் நிதி அமைச்சராக இருந்த உங்களை (பிடிஆர்) ஏன் நீக்கினார்கள் என்று பதில் கூற முடியுமா?" என குஷ்பு கேள்வி எழுப்பினார்.
ஜனநாயகம் திரைப்படம் லீக் குறித்த கேள்விக்கு, “ரத்தம் வியர்வை சிந்தி உழைத்து, படம் எடுக்கின்றனர். அந்த வகையில், திரைக்கு பின்னால் இருப்பவர்களின் உழைப்பு வீணாகி உள்ளது. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு பிரச்சாரம் செய்ய வராதது குறித்த கேள்விக்கு, “பிரதமரையே மிரட்டும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு, ராகுல் காந்தி ஏன் பிரச்சாரத்திற்கு வரவில்லை என்று கேட்க தைரியம் உள்ளதா?” என குஷ்பு கேள்வி எழுப்பினார்.