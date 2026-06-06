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மின்சார தட்டுப்பாட்டால் தண்ணீரின்றி வாடிய குறுவை நெற்பயிர் - இழப்பீடு கோரும் டெல்டா விவசாயிகள்

சுமார் 5 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட குறுவை நெற்பயிர்கள் நீர் வரத்தின்றி காய்ந்து கருகி வருகிறது.

காய்ந்த குறுவை நெற்பயிர்களுடன் விவசாயிகள்
காய்ந்த குறுவை நெற்பயிர்களுடன் விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 5:14 PM IST

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அரியலூர்: மின்சார தட்டுப்பாட்டால் நீர் வரத்தின்றி பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.50,000 இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே தா.பழுர் ஒன்றியம் டெல்டா பகுதியாக உள்ளது. காவிரி நீர் பாயும் கொள்ளிட ஆற்றை ஒட்டியுள்ள பகுதியான கோடாலி கருப்பூர், அன்னகாரன் பேட்டை, இடங்கண்ணி, சோழமாதேவி, கண்டியங்கொல்லை உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் காரிப் பருவத்தில் மோட்டார் பாசனத்தை நம்பி, தற்போது சுமார் 10,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இங்கு நெற்கதிர்கள் நன்கு வளர்ந்து வந்த நிலையில், இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் அறுவடை செய்வதற்கு விவசாயிகள் தயாராகி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், கோடாலி கருப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் பெறப்படும் மும்முனை மின்சாரத்திற்கு தற்போது கடுமையாக தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக விவசாய நிலங்களுக்கு மோட்டார் பம்பு செட் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு நாளைக்கு பத்து முறைக்கும் மேலாக மின் தடை ஏற்படுவதால் மோட்டார் பம்பு செட் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக கோடாலி கருப்பூர், சோழமாதேவி, இடங்கண்ணி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் தற்போது விவசாய நிலங்கள் நீர்வரத்தின்றி வெடித்து குறுவை நெற்பயிர்கள் காய்ந்து கருகி வருகிறது.

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அதே போன்று, குறைந்த மின்னழுத்தம் காரணமாக சில நேரங்களில் மின் மோட்டார் காயில்கள் பழுதாகி விடுவதாகவும், இதனால் கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டு கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருவதாகவும் விவசாயிகள் புகார் எழுப்புகின்றனர்.

இது குறித்து அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று, இதுவரை யாரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மேற்கண்ட கிராமங்களில் அரசு உடனடியாக கள ஆய்வு மேற்கொண்டு மின்சாரத்தைத் தட்டுப்பாடு இன்றி வழங்க வேண்டும் என்றும், பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு 50,000 இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மேலும், அரசு இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் அடுத்த கட்டமாக விவசாய சங்கங்களை திரட்டி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஒன்று கூடி கடுமையான போராட்டம் நடத்துவோம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

KURUVAI PADDY CROP WITHERED
ELECTRICITY SHORTAGE
குறுவை நெற்பயிர்
தா பழூர் டெல்டா விவசாயிகள்
KURUVAI WITHERED WITHOUT WATER

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