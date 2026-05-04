குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், அதிமுகவில் புவனேந்திரன், நாதக-வின் கவிதா ரெங்கநாதன், தவெக-வில் இருந்து ராஜ்குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்
Published : May 4, 2026 at 12:45 AM IST
குறிஞ்சிப்பாடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர், சிதம்பரம், விருத்தாசலம் உட்பட 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வடலூர் நகராட்சி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி இந்த தொகுதிக்குள் வருகிறது.
விவசாயம் மற்றும் நிலக்கரி சுரங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இங்கு மக்களின் வாழ்வாதாரம் உள்ளது. வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் இருக்கும் தொகுதியாக இந்த சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இந்த தொகுதியில் கடந்த 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் திரளாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றினர். குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,16,838 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,21,305 பெண் வாக்காளர்களும், 46 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,38,189 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் குறிஞ்சிப்பாடியில் 11 ஆண் வேட்பாளர்கள் மற்றும் 2 பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், அரியலூர் தொகுதியில் 88.93% வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 82.13 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு சதவீதம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் தற்போது வேளாண்துறை அமைச்சராக உள்ள எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், அதிமுக சார்பில் புவனேந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கவிதா ரெங்கநாதன், தவெக சார்பில் ராஜ்குமார் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் தற்போதைய திமுக அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதே நேரத்தில் அதிமுக சார்பில் திமுக கோட்டையை தகர்க்க தீவிர தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
1962 முதல் சட்டப்பேரவை தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் இந்த தொகுதியில் திமுக 10 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.அதிமுக கடந்த 1980, 1984, மற்றும் 2011 ஆகிய மூன்று தேர்தல்களில் வென்றுள்ளது. இந்த முறையும் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் வெற்றி வாகை சூடி, திமுக கோட்டையை தக்க வைப்பார் என தெரிகிறது.
|குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
|திமுக
|2016
|எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
|திமுக
|2011
|ராஜேந்திரன்
|அதிமுக