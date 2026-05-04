குன்னம் தொகுதியில் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: குன்னம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், அதிமுக சார்பில் ஏ.சரண்யா, நாதக சார்பாக ஆர்.கீர்த்திவாசன் மற்றும் தவெக சார்பாக ரேவதி முத்தமிழ் செல்வி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி
Published : May 4, 2026 at 2:11 AM IST

குன்னம் (பெரம்பலூர்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், குன்னம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் இரண்டாவது சட்டமன்றத் தொகுதி குன்னம் தொகுதி ஆகும். 2008-ம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்டது 2011, 2016, 2021 என மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களை மட்டுமே இத்தொகுதி கண்டுள்ளது. அதன்படி, திமுக 2 முறையும், அதிமுக 1 முறையும் வென்றுள்ளன. போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் போட்டியிடும் தொகுதி என்பதால் இது நட்சத்திர தொகுதியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இத்தொகுதியில் 1,32,318 ஆண்கள், 1,35,774 பெண்கள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 3 பேர் என மொத்தம் 2,68,095 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் மொத்தம் 22 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். அதில் திமுக வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் 1,03,922 (47.26%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்று, அதிமுகவிடம் இழந்த தொகுதியை மீண்டும் பெற்றார்.

2011-ம் ஆண்டு முதல் தேர்தலில் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2016 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.ராமச்சந்திரன் அப்போதைய திமுக வேட்பாளர் துரைராஜை வீழ்த்தி இத்தொகுதியைக் கைப்பற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 19 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். மொத்தம் 84.86 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. திமுக சார்பில் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் மூன்றாம் முறை போட்டியிடுகிறார். அதே நேரம், அதிமுக சார்பில் ஏ.சரண்யா களமிறங்கியுள்ளார். நாம் தமிழர் சார்பாக ஆர்.கீர்த்திவாசன் மற்றும் தவெக சார்பாக ரேவதி முத்தமிழ் செல்வி ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.

குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்திமுக
2016ஆர்.டி.ராமச்சந்திரன்அதிமுக
2011எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்திமுக

