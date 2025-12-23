மருத்துவ கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை; பெண் ஊழியர் உட்பட இருவர் மீது வழக்குப் பதிவு
கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் தலைமறைவான அவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
Published : December 23, 2025 at 7:25 PM IST
சென்னை: தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்த புகாரின் பேரில், பெண் ஊழியர் உட்பட இருவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
சென்னை அடுத்த குன்றத்தூர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான பல் மருத்துவக் கல்லூரி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்குள்ள விடுதியில் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் தங்கிப் பயின்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், கல்லூரி விடுதியில் தங்கிப் படிக்கும் 2ஆம் ஆண்டு மாணவியிடம், விடுதியில் பணி புரியும் ஜான்சி என்பவர் ‘கல்வி உதவித்தொகை’ வாங்கி தருவதாகக் கூறியுள்ளார்.
ஆனால், ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் தனக்கு வேண்டாம் என்ற அந்த மாணவி கூறிய நிலையில், கல்லூரியில் பணி புரியும் நிர்வாக அதிகாரி ராமமூர்த்தி என்பவரை நேரில் சென்று பார்க்குமாறு, நள்ளிரவில் அந்த மாணவிக்கு வாட்ஸ் ஆப்பில் குறுந்தகவல் அனுப்பியதாகத் தெரிகிறது.
இதையடுத்து மாணவியும் அந்த அதிகாரியை நேரில் சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது, ராமமூர்த்தி அந்த மாணவியிடம் தகாத முறையில் பேசியது மட்டுமின்றி, ‘தன்னை அட்ஜஸ்ட் செய்யவில்லை’ என்றால், தேர்வில் தேர்ச்சி பெற விடமாட்டேன் என்று மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த மாணவி, பெற்றோரை தொடர்பு கொண்டு நடந்ததை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து மாணவியின் பெற்றோர் கல்லூரியில் கேட்ட போது, முறையாக பதிலளிக்காமல் அலைக்கழித்துள்ளனர். மேலும், அந்த மாணவிக்கு அனுப்பிய குறுஞ்செய்தியை அழித்து, அவரை மிரட்டி கடிதம் வாங்கியதாகவும் மாணவி தரப்பில் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த விவகாரத்தில் கல்லூரி நிர்வாகம் சார்பில் உரிய நடவடிக்கையும், முறையான பதிலும் இல்லாத காரணத்தால், நீதி கேட்டு சத்ரிய சான்றோர் படை தலைவர் ஹரி நாடார், சென்னை மண்டல பொறுப்பாளர் பிரபாகரன் நாடார் உள்ளிட்ட அக்கட்சியினர் மருத்துவக் கல்லூரியை முற்றுகையிட்டனர். அதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
தொடர்ந்து, கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் பேசிய அவர்கள், குன்றத்தூர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் தனியார் கல்லூரி நிர்வாக அதிகாரி ராமமூர்த்தி, விடுதி பெண் காப்பாளர் ஜான்சி இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்ததை அறிந்த இருவரும் தலைமறைவாகி விட்டதாக தெரிகிறது. அதனால், தலைமறைவான இருவரையும் கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.