கும்பகோணம் பிளஸ் 2 மாணவன் பலியான விவகாரம்: பள்ளியில் வட்டாட்சியர் தலைமையில் ஆய்வு
கும்பகோணம் அருகே பிளஸ் 1 மாணவர்கள் தாக்கியதில் உயிரிழந்த பிளஸ் 2 மாணவனுக்கு பள்ளியில் ஒரு நிமிடம் மெளன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
Published : December 8, 2025 at 3:50 PM IST
தஞ்சாவூர்: பட்டீஸ்வரம் அருகே அரசு பள்ளியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், கும்பகோணம் வட்டாட்சியர் சண்முகம் தலைமையில் அங்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே பட்டீஸ்வரம் அண்ணா அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவ - மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இதனிடையே, இங்கு பயிலும் பிளஸ் 1 மாணவர்களுக்கும், பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், இரு தினங்களுக்கு முன்பு பிளஸ் 2 பயிலும் மாணவர் ஒருவருக்கும், பிளஸ் 1 பயிலும் மாணவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருகட்டத்தில் வாய்த்தகராறு கைகலப்பாக மாறவே, பிளஸ் 1 மாணவர்கள் 15 பேர் சேர்ந்து பிளஸ் 2 மாணவனை சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில், ரப்பர் கட்டையால் மாணவனின் பின்தலையில் மாணவர்கள் தாக்கியுள்ளனர்.
இதனால் தலையில் பலத்த காயமடைந்த மாணவன், தஞ்சாவூர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதுதொடர்பான புகாரின் பேரில் பட்டீஸ்வரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பிளஸ் 1 மாணவர்கள் 15 பேரை கைது செய்தனர். பின்னர், அவர்கள் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
இதனிடையே, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த மாணவன், நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 15 மாணவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட பட்டீஸ்வரம் அண்ணா அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி சனி ஞாயிறு விடுமுறைக்கு பிறகு இன்று (டிச.8) திங்கட்கிழமை வழக்கம் போல்தொடங்கியது. அனைத்து மாணவர்களும் வழிபாட்டு கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு, உயிரிழந்த மாணவனுக்கு ஒரு நிமிடம் மெளன அஞ்சலி செலுத்தினர். இதில், கும்பகோணம் கல்வி அலுவலர் சுந்தர் கலந்துகொண்டு மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, கும்பகோணம் வட்டாட்சியர் சண்முகம் பள்ளிக்கு வருகை தந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவருடன் கும்பகோணம் கல்வி அலுவலர் சுந்தர், பள்ளி தலைமையாசிரியர் சுந்தரமூர்த்தி ஆகியோர் உடனிருந்தனர். ஆய்வுக்கு பின்னர், தனது அறிக்கையை தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக தமிழக அரசுக்கு வட்டாட்சியர் அனுப்பி வைக்கவுள்ளார். இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொள்வர்.