உர விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் - விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 3,500 எனவும், கரும்புக்கு ரூ.4,500 எனவும் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 22, 2026 at 5:24 PM IST

தஞ்சாவூர்: உரங்களின் விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தஞ்சாவூரில் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் இன்று (மே 22) நடைபெற்றது. இதில், கும்பகோணம், பாபநாசம் மற்றும் திருவிடைமருதூர் ஆகிய 3 வட்டங்களை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகளும், பல்வேறு துறை அரசு அலுவலர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் சிலர், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் புதிதாக அமைந்துள்ள தவெக அரசிற்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் விதமாகவும், கும்பகோணம் தொகுதி எம்எல்ஏ வினோத்திற்கு வேளாண்மை துறை அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கியதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இனிப்புகள் வழங்கினர்.

அதை தொடர்ந்து, விவசாயிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர். குறிப்பாக, தாறுமாறாக உரங்களின் விலை உயர்ந்திருப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர். அதனை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

தமிழ்நாடு காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க செயலாளர் சுந்தரவிமல்நாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல, பெட்ரோல், டீசல் விலை இருமுறை உயர்ந்து விட்டது. ஆனால், கடந்த ஆண்டை போலவே நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.72-ம்; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.100 மட்டுமே உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விவசாயிகளை கடுமையாக பாதிக்கும் என்பதால், நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 3,500 எனவும், கரும்புக்கு ரூ.4,500 எனவும் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி கும்பகோணம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள் தலையில் உர சாக்குகளை முக்காடாக போட்டுக் கொண்டும், சட்டை பையில் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்தும் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.

போராட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க செயலாளர் சுந்தரவிமல்நாதன், “மத்திய அரசு உர விலையை தாறுமாறாக உயர்த்தியுள்ளது. அதே சமயம் நெல் குவிண்டால் விலையை மிக குறைவாக அறிவித்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு அறிவித்த குவிண்டாலுக்கு ரூ.72 என்ற உயர்வையே, இந்த ஆண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் வரை நீடிக்கப் போகிறது.

எனவே, மத்திய அரசு நெல்லுக்கு அறிவித்த விலை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும். நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.3500-ம், கரும்புக்கான கொள்முதல் விலையை ரூ.4500 ஆக உயர்த்த வேண்டும். இதுதொடர்பாக, முதலமைச்சர் விஜய் மத்திய அரசை வலியுறுத்தி, உரங்கள் விலையைக் குறைக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.

