கும்பகோணம் கோயில்களைக் கண்டு பக்தி பரவசம் அடைந்த வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள்
கும்பகோணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோயிலிலும் அழகான, அற்புதமான விஷயங்கள் உள்ளதாக வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 27, 2026 at 11:36 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில் உள்ள கோயில்களுக்கு சென்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள், பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் ஏராளமான கோயில்கள் உள்ளன. இந்நிலையில் கும்பகோணத்தில், ஏரகரத்தில் உள்ள பிரசித்திப் பெற்ற ஸ்ரீகந்தநாத சுவாமி ஸ்ரீ ஆதி சுவாமிநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் ஐப்பசி மாத கார்த்திகை நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டும், முருகனுக்கு உகந்த செவ்வாய்கிழமையை ஒட்டியும் இன்று (அக்.27) சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
இந்த திருக்கோயிலுக்கு வருகை தந்த மலேசியா, ஸ்வீடன், சிங்கப்பூர் போன்ற வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 35 சுற்றுலாப் பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை மனமுருக சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அத்துடன், திருக்கோயில் வளாகத்தில் ஆங்காங்கே அமர்ந்து தியானமும் மேற்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து அக்குழுவில் இருந்த மலேசியாவைச் சேர்ந்த கணேசன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "மலேசியா, ஸ்வீடன், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த 35 பேர் அடங்கிய குழுவினர் ஆன்மிக தரிசனத்திற்காக இங்கு வந்துள்ளோம். கும்பகோணம் ஆதி கும்பேஸ்வரரை வழிபட்டு சுற்றியுள்ள அனைத்து கோயில்களுக்கும் சென்று தரிசனம் செய்தோம். இன்று நாங்கள் நாடு திரும்பவுள்ள நிலையில் ஏரகரம் ஆதி சுவாமிநாத சுவாமி கோயிலுக்கு வந்து தரிசனம் செய்துள்ளோம்.
கடந்த ஒருவாரமாக கும்பகோணம் மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களை தரிசனம் செய்தபோது ஒவ்வொரு கோயிலும் நாம் அவசியம் சென்று தரிசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் உள்ளன. இந்த கோயில்கள், நமக்கு பல விஷயங்களை உணர்த்துகின்றன. அந்தக் காலத்தில் இந்த கோயில்கள் கட்டப்பட்டபோது பெரிய தத்துவத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு கோயிலிலும் அதில் உள்ள விஷயங்களை விளக்கி சொல்லும் பொழுது நாங்களும் தெரிந்து கொள்கிறோம். நாம் இதுபோன்ற கோயில்களுக்கு வரும்போது குரு சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்களுக்கு உயிர் கொடுத்ததுபோல் உள்ளது. அழகான அற்புதமான விஷயங்கள் ஒவ்வொரு கோயிலிலும் உள்ளது. ஒவ்வொரு வருடமும் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் புதுப்புது கோயில்களுக்கும் செல்கிறோம்; அங்கு புதைந்து கிடக்கிற பொக்கிஷங்களை அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பாக இது அமைகிறது" என்று கூறினார்.