கும்பகோணத்தில் வெல்வது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கும்பகோணம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சாக்கோட்டை க.அன்பழகன், அதிமுக தரப்பில் எம்.கே.ஆர்.அசோக்குமார்(தமாகா), நாதக-வின் மோ.ஆனந்த், தவெக சார்பில் வினோத் ரவி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:25 AM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கும்பகோணம் தொகுதி, கடந்த 1996இல் இருந்து, கடந்த 30 ஆண்டுகளாக திமுகவின் கோட்டையாக உள்ளது.
1996, 2001, 2006இல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கோ.சி.மணி வெற்றி பெற்றார்.
இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ராமநாதன், 3 தேர்தல்களிலும் தோல்வியை தழுவினார்.
2011-இல் நடந்த தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ராமநாதன், திமுக வேட்பாளர் சாக்கோட்டை க.அன்பழகனிடம் 1,272 வாக்குகள் வித்தியாத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார்.
2016இல், திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட சாக்கோட்டை க.அன்பழகன், அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.ரத்னாவை 8,457 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021-இல் மீண்டும் போட்டியிட்ட சாக்கோட்டை க.அன்பழகன், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட மூமுக வேட்பாளர் ஶ்ரீதர் வாண்டைடயாரை 21,383 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 நிலவரம்
திமுக சார்பில் ஏற்கெனவே 3 முறை வெற்றி பெற்ற சாக்கோட்டை க.அன்பழகன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.
இந்த முறை கும்பகோணம் தொகுதியை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிமுக கூட்டணி ஒதுக்கி உள்ளது. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் எம்.கே.ஆர்.அசோக் குமார், தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.
தவெக சார்பில் வினோத் ரவி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மோ.ஆனந்த், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் வி.ஆரோக்கியராஜ் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,54,318 வாக்காளர்கள் உள்ளனனர்.